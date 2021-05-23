В белгородские колледжи и техникумы поступает все больше учащихся. Однако приходит время трудоустройства, и многие из них отказываются от мест на предприятиях, где прошла производственная практика. Заводы и фермы остаются без специалистов, в образование которых вложены немалые средства, а выпускники оседают в салонах связи и в супермаркетах. Как решать проблему?

Армия синих воротничков

После получения аттестата более половины белгородских девятиклассников идут в ссузы, которые выбирают задолго до выпускного. Предпочтение отдается не столько колледжу или техникуму, сколько потенциальному работодателю: крупные белгородские компании вот уже 10 лет курируют сферу профобразования. Программа обучения строится с учетом пожеланий якорного работодателя и компаний - партнеров ссуза.

- За последние шесть лет в ссузах было сформировано 18 новых учебных программ при участии бизнеса, - отмечает начальник белгородского управления профобразования Людмила Шаповалова на совещании в правительстве региона.

При этом в колледжах реагируют на любые изменения потребностей работодателя. Людмила Шаповалова отмечает, что де-факто 123 предприятия, в том числе 25 якорных, участвуют в управлении 33 колледжами и техникумами. При этом для некоторых компаний готовит кадры не один ссуз. До 70 процентов времени обучения в техникумах нового формата отдается практике, в том числе на предприятиях-партнерах. Свыше 4,5 тысячи первоклассных специалистов в своих отраслях стали наставниками для студентов. Работодатели также обеспечивают студентов спецодеждой, питанием, отвозят их на практику и привозят обратно. Самым лучшим предлагают приличную стипендию и трудоустраивают на свои площадки в процессе учебы. Работу с учебой совмещают примерно семь процентов студентов. При этом никто из них еще не жаловался на зарплату, которую платят, по сути, новичку без опыта работы. К слову, именно заработки таких "отличников учебы и производства" зачастую становятся стимулом для школьников выбирать тот или иной ссуз. Однако после четырех лет обучения что-то меняется...

Смотрят по сторонам

Заместитель белгородского губернатора Владимир Боровик, курирующий финансовый блок, отмечает, что контрольно-ревизионные мероприятия в этой сфере позволили сделать интересные выводы. Как оказалось, на якорные предприятия после обучения трудоустраиваются всего лишь пять процентов выпускников. При том что доля оставшихся без работы выпускников белгородских ссузов меньше этого показателя. Как правило, это ставшие мамами выпускницы.

При этом сфера профобразования в Белгородской области стала весьма капиталоемкой. Владимир Боровик отмечает, что за последние годы в нее вложено девять миллиардов из казны, причем четыре из них - в прошлом году. Эти средства пошли на ремонт и реконструкцию, в том числе тех техникумов и колледжей, где полностью отвечают запросам работодателей. Соотношение вложений бюджета и бизнеса, для которого готовят кадры, несопоставимо. Казна тратит в десятки раз больше.

Данные о трудоустройстве выпускников ставят под сомнение сам смысл партнерства бизнеса и профобразования. Один из агрохолдингов принял двоих человек, хотя в свое время заякорил целый техникум, кондитерская фабрика, которая имеет такой же статус для одного из ссузов, вообще не трудоустроила никого.

Людмила Шаповалова считает, что пять процентов для 25 предприятий - тоже неплохой показатель. Выпускники находят себя в других компаниях, в малом бизнесе и муниципальных организациях. Львиная доля поступает в вузы, парни спешат отслужить в армии.

На якорные предприятия после обучения приходят всего лишь пять процентов выпускников

В свое время белгородские работодатели боялись, что перессорятся друг с другом в конкурентной борьбе за выпускников, и даже намеревались ввести правила, похожие на футбольные: "выкупать" подготовленных в чужих техникумах ребят. Однако теперь об этом речи не идет.

Стипендия и зарплата для стажеров - хорошие инструменты для того, чтобы привязать будущего выпускника, но не панацея.

Обязательство работать на предприятии якорного работодателя или компании-партнера есть только у тех студентов, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Но таких не наберется и сотни. В итоге, отучившись, выпускники бросают якоря, где им вздумается.

Обязать нельзя отпустить

О том, как сделать процесс подготовки кадров и их трудоустройства по профилю более предсказуемым и регламентированным, в правительстве региона собираются поговорить с самими работодателями. Пока же представители бизнеса комментируют ситуацию весьма сдержанно.

Директор кондитерской фабрики Сергей Сиротенко отмечает, что сложившаяся ситуация его не удивляет: целевой набор, соглашения с обязательством отработать какое-то время на производстве после учебы не принесут пользы никому.

- Мы прекрасно понимаем, почему дети - а по-другому выпускников мы не можем назвать - не идут к нам работать. Это только со стороны может показаться, что на кондитерской фабрике самые прекрасные условия. На самом деле это очень тяжелый труд, в том числе физический. Одно дело - практика, другое - работа, за которую человек отвечает целиком и полностью. Что нужно молодому парню или девушке, которым едва исполнилось 20 лет? Многим хочется учиться дальше, возможно, даже не по тому направлению, которое они выбирали, поступая в техникум. И это нормально, - подчеркивает он.

- Бывает так, что специальность в ссузе выбрали родители. Тогда им казалось, что это самое подходящее для ребенка, - продолжает гендиректор промышленного предприятия Иван Конев. - Но за четыре года столько воды утекло... Приходят и к нам молодые парни на завод, и через некоторое время мы видим, что эта работа не для них. Вы поймите, это ж не в смартфоне странички листать. У нас тяжелый труд, сложное оборудование, ответственность! Не каждому по плечу.

Обязывать бывших студентов отрабатывать обучение представители бизнес-сообщества не хотят и настроены весьма категорично. Какой работник из вчерашнего студента, который к тому же ненавидит предприятие, привязавшее его долговыми обязательствами? Много пользы принесет он производству? Ответы на эти вопросы, по их мнению, очевидны. Кроме того, никто не исключает, что вчерашние студенты техникумов вернутся в отрасль после обучения в университетах.

Однако так или иначе трудоустройство выпускников не по профилю может изменить принципы профобразования в белгородских ссузах, спектр специальностей и число студентов на некоторых направлениях.