Собянин обсудил благоустройство поймы реки Яуза с жителями северо-востока Москвы

В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет благоустроена пойма реки Яуза и ее притока Чермянки - любимое место отдыха жителей северо-востока Москвы.

Он отметил, что уже несколько лет ведутся комплексные работы на этой уникальной природной территории. На встрече жители предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее.

Многие из них будут обязательно реализованы. Новый парк "Яуза" объединит пять районов Москвы и Подмосковья, создаст пешие и велосипедные маршруты для прогулок, а также массу спортивных зон для любителей практически всех видов спорта.