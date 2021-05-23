Авиарейсы в город Якутии приостановили из-за затопления взлетной полосы

Регулярные рейсы из Якутска до города Среднеколымска и обратно временно прекращены из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в аэропорту административного центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

По данным властей, в аэропорту Среднеколымска произошло частичное подтопление ВПП. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, авиакомпания "Полярные авиалинии" приостановила полеты двух рейсов, курсирующих между административным центром и Якутском.

Уточняется, что планируется выполнение стыковочных рейсов, которые проходят через аэропорт Белая Гора. Как отметили в правительстве, принятые меры не привели к большому скоплению пассажиров.

Ранее, 21 мая, в региональном МЧС заявили, что на территории Среднеколымского района проходит активная фаза ледохода на реке Колыма. Уровень воды вблизи города составлял 1119 сантиметров при критической отметке в 1200 сантиметров. В субботу, 22 мая, данный показатель снизился до отметки 932 сантиметра.