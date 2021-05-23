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23.05.2021 11:27
Рубрика: Экономика

Чернышенко: Камчатка станет доступнее для россиян благодаря нацпроекту

Текст: Евгений Гайва
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит повысить доступность Камчатки и других регионов, где будет развиваться экотуризм. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по развитию туристического потенциала Камчатского края, Долины гейзеров и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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На Камчатке всего 20% жителей когда-либо были, например, в Долине гейзеров или в каких-то других местах. Сдерживает поток, прежде всего, труднодоступность и дороговизна, отметил вице-премьер.

"Мы понимаем, что с помощью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получили большой арсенал инструментов, которые позволят эту ситуацию изменить. Разработанную модель будем масштабировать в других регионах", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.

Для развития туризма важно создать условия для ведения бизнеса местными предпринимателями.

Потребуется также решить проблему финансирование особо охраняемых природных территорий.

"На содержание и развитие ООПТ необходимо гораздо больше средств, мы это понимаем" - заметил Чернышенко.

При этом доход заповедных зон в России составляет всего около миллиарда рублей в год, а на содержание тратится в разы больше, добавил он.

Но может быть иначе. В других странах доход от использования экотуризма и охраняемых территорий иногда в 20-30 раз выше, чем в России. Необходимо используется потенциал, которым обладает Россия. В нашей стране самая большая в мире площадь ООПТ. Россия может стать лидером в сфере экотуризма.

Всего в России около 12 тысяч охраняемых природных территорий федерального, регионального или местного значения, это почти 12% от площади всей территории страны. Но сейчас на долю экологического туризма в общей структуре отечественного туристического рынка приходится только 2%.

"Это означает, что мы пока не сформировали и не интегрировали наши уникальные природные ресурсы в доступные предложения для туристов и, соответственно, не вывели их на рынок" - сказал вице-премьер.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Большинство туристических магнитов на Дальнем Востоке - это экотуры за впечатлениями, которые дарит уникальная природа региона, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, везде есть ниши для создания интересных туристических продуктов.

"Будем добиваться, чтобы туристический поток на Дальний Восток и в Арктику к 2030 году вырос до 15 млн человек в год, применяя для этого как действующие механизмы поддержки бизнеса, так и новые инструменты. При этом ценность и уникальность территорий такова, что крайне важно с помощью правильной организации работы найти баланс между развитием туристической отрасли и сохранением чувствительных к любому внешнему воздействию экосистем", - отметил министр.

С участием корпорации "Туризм.РФ" на Камчатке будет создан современный многофункциональный туристско-рекреационный комплекс "Парк "Три Вулкана". Строительство будет идти в рамках устойчивого развития и в соответствии принципам ESG, рассказал генеральный директор Корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

В совещании также приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, а также экологи, вулканологи и инвесторы.

В регионах Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Развитие туризма в России

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