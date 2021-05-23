Дмитрий Чернышенко предложил начать развитие экотуризма с Камчатки

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, находящийся в рабочей поездке в Камчатском крае, заявил о том, что регион является уникальным для развития экологического туризма. Он отметил, что модель создания на полуострове туристического кластера будет распространена на другие особо охраняемые территории России.

У России есть большой потенциал для развития этого направления, однако сейчас на долю экотуризма в общей структуре туристического рынка РФ приходится только два процента, сказал вице-премьер.

"Это очень мало. По данным Всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место в мире из 133 стран по числу природных объектов. При этом по открытости туризма, по доступности -108-е место", - цитирует ТАСС Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер оценил эту ситуацию как недопустимую. По его мнению, природные ресурсы пока не интегрированы в рынок, предложения для туристов не сформированы.

Чернышенко подчеркнул, что в России около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, что составляет почти 12 процентов от площади страны. По его словам, это огромный потенциал для развития экотуризма, позволяющий стать страной-лидером.