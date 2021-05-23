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23.05.2021 04:08
Рубрика: Экономика

Дмитрий Чернышенко: Турпоток на Камчатку увеличим

Текст: Юрий Батин

На Камчатке получит развитие экологический туризм. Турпоток будет увеличен за счет расширения инфраструктуры и применения малой авиации, заявил в воскресенье вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, находящийся в рабочей поездке на полуострове.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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Вице-премьер осмотрел туристические объекты Камчатского края: Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский и другие. Рабочая группа совместно с экспертами оценила существующую инфраструктуру и потенциал роста туристского потока.

"Сегодня наметили первоочередные шаги по расширению инфраструктуры Долины гейзеров - пешеходных дорожек и площадок. Их реализуем уже в этом году за счет инструментов нацпроекта по туризму. Регион готовит заявку. Это уже нам даст увеличение турпотока. Важна синхронизация приема клиентских групп. Сотрудники заповедника этот вопрос проработают. Отдельное внимание при подготовке инфраструктуры необходимо уделить возможности посещения этих мест маломобильными группами населения", - цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба правительства Камчатского края.

Вице-премьер отметил, что увеличение турпотока будет осуществляться в том числе за счет создания дополнительных мест размещения и повышения транспортной доступности. Основной акцент планируется сделать на малую авиацию.

"Это самый эффективный и самый доступный способ соединения регионов здесь, на Камчатке", подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что уже есть инвесторы, заинтересованные в создании на Камчатке новых гостиниц и курортов.

В регионах Экономика Туризм Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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