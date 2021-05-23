Расходы российских семей на косметику выросли на 70 процентов

Спрос на beauty-товары перемещается в более дорогие категории, показало исследование платформы Lamoda. Самой популярной покупкой у женщин стала тушь для ресниц, у мужчин - дезодорант.

Жители некоторых регионов проявили особую активность. Во Владивостоке объем продаж косметики удвоился, нижегородцы стали больше других тратить на шампуни.

Аналитики сравнили внутренние данные в категории "Красота" за период с 15 февраля по 15 мая: какие цифры были в этом году, а какие - в прошлом. Средняя стоимость одного купленного товара выросла на 42 процента в целом по стране, на 51 - в Москве.

"Женщины стали выбирать более дорогую декоративную косметику, особенно для губ и бровей. Средний чек на такие средства вырос на 69 и 63 процента соответственно, - рассказали в Lamoda. - На 40 процентов увеличилась стоимость приобретаемых средств для макияжа глаз и лица".

Если в 2020-м женщины чаще всего заказывали маски для лица, то теперь их фаворит - тушь для ресниц. Год назад она занимала в рейтинге покупок лишь пятое место. Сейчас на эту позицию переместилась губная помада, за которую женщины готовы платить на 77 процентов больше, чем прежде.

Увеличился средний чек и на женскую косметику для ухода: на средства для лица - примерно на 70 процентов, для губ и рук - на 60, для тела - в полтора раза.

Заметный рост спроса был зафиксирован не только на новые бренды, но и просто на косметику более высокой ценовой категории. Так, интерес к продукции Vichy вырос на четверть, La Roche Posay - на 58 процентов, Erborian - почти в четыре раза.

Мужчины стали больше тратить на средства для бритья - средний чек в этой категории вырос на 86 процентов. При этом пена для бритья обогнала по популярности гель. Самый популярный beauty-товар у мужчин уже не туалетная вода, как год назад, а дезодорант. Средняя сумма, которую покупатели готовы на него потратить, увеличилась почти на 60 процентов.

Также заметно (на четверть и более) выросли расходы мужчин на средства для ухода за лицом, волосами и веками. Даже крем для рук стали выбирать на 30 процентов дороже. Лидером по тратам в beauty-сегменте у мужчин оказался бренд Hugo Boss.

В то же время подскочил спрос на товары ряда премиальных брендов: Dolce&Gabbana (+62 процента), Vichy (+244 процента), Clarins (+1544 процента - такой результат объясняется эффектом низкой базы, поскольку до осени эта марка на платформе не была представлена).

В Нижнем Новгороде и мужчины, и женщины стали больше тратить на шампуни (+64 и +31 процент соответственно). В топ beauty-покупок у местных женщин вошли расчески.

Жители Владивостока в этом году купили на платформе почти вдвое больше товаров для красоты. В отличие от большинства россиянок, дамы здесь отдавали предпочтение не туши, а сыворотке для лица.