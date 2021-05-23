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Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке засыплют котлован, угрожающий многоквартирному дому

Текст: Юрий Батин

В мэрии Владивостока решили засыпать котлован, вырытый для прокладки коммуникаций рядом с многоквартирным домом на улице Толстого, 25. Поводом для принятия решения послужили трещины, появившиеся на стенах здания.

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Как сообщила пресс-служба городской администрации, в течение двух дней по поручению и.о. главы Владивостока Константина Шестакова экспертная организация проводила обследование многоквартирного дома. Согласно первым выводам, трещины не расширяются.

- На данный момент нашей организацией сделано предварительное заключение по целостности геометрии дома. Осадков и кренов не выявлено. В трех квартирах установлены маячки, проводится их ежедневный мониторинг. По результатам на сегодняшний день сдвигов плит не наблюдается, - рассказал генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин.

Тем не менее муниципальные власти решили не искушать судьбу.

- Результат по маячкам получен - никаких изменений не зафиксировано. Но мы приняли совместное решение о том, что необходима обратная засыпка котлована. Какие-либо иные работы приостанавливаем до четверга, пока не будет получено итоговое заключение экспертизы, - сказал Константин Шестаков.

Жильцы дома считают, что котлован вырыт слишком близко к фундаменту. Проверку по факту появления трещин на стенах ведет прокуратура.

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