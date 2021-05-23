Военные летчики доставили в Москву белую медведицу из Якутска

23 мая вечером военно-транспортный самолет доставил из Якутска на подмосковный аэродром ВКС России "Чкаловский" белую медведицу, нуждающуюся в срочной реабилитации.

На протяжении всего полета животное сопровождали представители столичного зоопарка. Полет медведица перенесла хорошо. Ее кормили селедкой с рыбьим жиром и обильно поили. После приземления животное сразу отправили в Московский зоопарк, где в ближайшие недели оно пройдет обследование и реабилитацию.

Уникальную операцию по спасению медведицы совместно организовали ученые-экологи из Якутии, специалисты Русского географического общества, представители Минобороны РФ и работники Московского зоопарка.

Как рассказали "РГ" в Русском географическом обществе, белый медведь вышел к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Поселок находится в глубине континента, в более чем тысяче километров от арктического побережья. Ученым еще предстоит выяснить, как медведь оказался так далеко от привычного ареала обитания. Когда сильно истощенное животное оказалось у жилых домов, населению поселка рекомендовали не выходить на улицу и сохранять спокойствие.

12 мая состоялось заседание межведомственное рабочей группы по реализации Программы реабилитации осиротевших детенышей белого медведя. По просьбе членов комиссии Росприроднадзор разрешил изъять медведя из естественной среды обитания - без этого невозможно было спасти животное. В тот же день сотрудники Управления Росприроднадзора Республики Саха (Якутия) вместе с сотрудниками Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН отловили медведя и доставили его в Республиканский зоопарк "Орто-Дойду".

Во время обследования выяснилось, что поймана самка возрастом около двух с половиной лет. Специалисты констатировали, что ее состояние вызывает опасение: у животного были проблемы с пищеварением, наблюдался дефицит веса, в пасти отсутствовал клык. Стало понятно, что медведице требуются лечение и реабилитация, пройти которые она может только в специальных условиях. Помощь согласился оказать Московский зоопарк. Но тут возникла другая проблема: как перевезти животное в Москву?

Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске, где могут приземляться большие транспортные самолеты, сейчас закрыта на ремонт. В люк для багажа в пассажирских лайнерах клетка со взрослым медведем просто не влезет. Тогда представители Русского географического общества и дирекции Московского зоопарка обратились в Минобороны России. Там согласились доставить медведицу попутным самолетом военно-транспортной авиации. 22 мая в присутствии специалистов Московского зоопарка, животное погрузили в военный самолет, который следовал с плановыми остановками из Хабаровска в Москву.

Надо сказать, что изучение и сохранение редких видов животных - одно из приоритетных направлений в деятельности Русского географического общества. С 2010 года РГО активно участвует в проектах, посвященных белым медведям.

Фото: Минобороны РФ

Компетентно

Егор Кириллин, старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, участник операции по отлову животного:

- Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась вглубь материка почти на тысячу километров.

Молодой зверь, вероятно, отбился от матери и потерялся. Медведица шла вдоль ручьев, искала воду и пищу. Охотиться она еще не умеет. Похоже, искала пищу на заброшенных стоянках рыбаков и охотников. Но сильно оголодала и потеряла вес. Возможно, ее подкармливали люди, поэтому медведица стремилась к человеческому жилью.

Иван Мизин, заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика", кандидат биологических наук, член Русского географического общества:

- Обычно из природы изымают млекопитающих редких видов, которые показывают нетипичное поведение. То есть демонстрируют, что не могут жить в естественной среде, не могут добывать привычную пищу или агрессивны по отношению к человеку.

В рассматриваемом случае причиной изъятия было то, что белого медведя обнаружили в поселении человека и очень далеко от его обычного ареала. Несомненно, создалась угроза конфликтных ситуаций.

Самостоятельно вернуться в арктический бассейн медведица не могла и погибла бы. Отрадно было узнать, что власти Республики Саха (Якутия) смогли сработать слаженно, организовать сложную экспедицию и спасти медведицу. Альтернативой был только вынужденный отстрел зверя. Хорошо, что этого удалось избежать.