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23.05.2021 15:44
Рубрика: Общество

На базе нижегородской поликлиники откроют "Клинику памяти"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

На базе нижегородской поликлиники №7 открывается "Клиника памяти". Здесь будут бесплатно оказывать комплексную помощь людям с когнитивными нарушениями, проводить реабилитацию при уже возникших проблемах с познавательной функцией, а также заниматься профилактикой деменции.

В минздраве региона "РГ" рассказали, что когнитивные нарушения могут возникать в разном возрасте, в том числе - трудоспособном. Но многие, действительно, стыдятся обращаться к врачам-психиатрам и психотерапевтам, потому что "психушка" - это некий ярлык. Поэтому врачи первичного звена сталкиваются с деменцией пациента уже тогда, когда она достигла серьезной стадии. Кто-то вообще не знает о том, что процесс можно вовремя затормозить.

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О том, что на базе нижегородской районной поликлиники №7 будет развернута "Клиника памяти", рассказал у себя в Instagram замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

- Не секрет, что так устроена наша биология и физиология, что чем старше мы становимся, тем сложнее нам адаптироваться к скорости жизни и технологиям. И если этот процесс запущен, то люди быстро выбывают из социума. Сначала - осознанное отшельничество, а потом начинает сыпаться весь организм - появляется букет болезней. А они уже фатальны. В "Клинике памяти" можно будет замедлить этот процесс. И даже остановить его. А значит человек останется социально активным. В том числе не будет финансовое и психологическое обременение семьи. Человек также будет востребован и на рынке труда, - поделился он.

Первый такой проект был опробован в Москве несколько лет назад: в столице открыто восемь "Клиник памяти". Нижегородцы стали вторыми в России. Однако отличие местного подхода от столичного - его мультидисциплинарность.

- Недостаточно лечить сами нарушения памяти, надо устранять их первопричины: патологию сосудов шеи и головы, плохо компенсированный сахарный диабет, гипоксию мозга на фоне сердечной недостаточности. Таких пациентов, как минимум дважды, будут осматривать кардиолог, невролог, эндокринолог. При необходимости будут проводиться лабораторные исследования, функциональная диагностика, физиопроцедуры и лечебная физкультура, - рассказала главный врач поликлиники Елена Овчинникова.

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Центральным звеном станет квалифицированная помощь врачей-психиатров, психотерапевтов и психологов. Прием на базе поликлиники будут вести пять специалистов психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода.

- Это и первичная диагностика, и отбор на программу комплексной трехэтапной реабилитации, она рассчитана на шесть недель с обязательной оценкой эффективности реабилитационных мероприятий, - пояснил главный врач больницы Юрий Сучков. Нижегородские медики будут работать в постоянном контакте с московскими коллегами, реализующими аналогичный проект. В начале июня врачи отправятся из Нижнего Новгорода в столицу на стажировку.

Помощь нижегородцам в "Клинике памяти" будет оказываться бесплатно, в рамках ОМС. Для записи на прием в поликлинике будет выделен дополнительный номер телефона и отдельная регистратура. Заработает проект в первой половине июня.

- Недооценка важности когнитивных расстройств, а также лечение уже запущенных форм приводят к сильной перегрузке стационарного звена. И часто уже процесс необратим. В свое время проводил расчет - потери от невнимания к этой теме - около 1,5 процента ВВП. Но не в деньгах суть. Важно развернуть процесс профилактики заболеваний в проактивную форму. Уверен, что у сильной нижегородской команды это получится, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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