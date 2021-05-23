Краснов сообщил о регрессивных исках к чиновникам за срыв госконтрактов

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что прокуратура уже добилась в судах первых выплат по регрессивным искам к чиновникам, из-за которых были сорваны сроки оплат по госконтрактам.

Речь идет о взыскании непосредственно с чиновников сумм, ранее выплаченных из бюджета в качестве неустойки за несвоевременную оплату предпринимателям по госконтрактам. Об этом глава надзорного ведомства заявил на встрече с предпринимателями в Новосибирске. Один из бизнесменов пожаловался Генпрокурору на задолженность перед компанией почти в 5 млн рублей за реставрацию объекта культурного наследия в Кыштовском районе Новосибирской области. "Уже данные решения есть. Мы с этой проблемой боремся рублем чиновников, они свои деньги платят", - заявил Игорь Краснов.

А перед встречей с бизнесменами Генпрокурор провел личный прием граждан. К нему на прием записались 20 сибиряков, в том числе из труднодоступных районов. Те, кто не смог доехать до Новосибирска, жаловались Краснову по видеосвязи. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, большая часть проблем, с которыми обратились люди, касалась защиты жилищных прав. Так, в частности, Краснову пожаловались на не переселение из аварийного жилья и отсутствие капитального ремонта дома. А также на непредоставление квартир детям-сиротам и вдове ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, жители Сибири рассказали о проблемах с обеспечением лекарствами, доступности дошкольного образования и предоставления средств реабилитации инвалидам. Поднимались темы содержания автодорог и неисполнения решений суда. Ряд граждан пожаловались Генпрокурору на волокиту при возбуждении уголовных дел и неоправданном затягивании сроков процессуальных проверок, а также неправильную квалификацию преступлений.

Внимательно выслушав всех обратившихся к нему, Игорь Краснов указал подчиненным прокурорам, чтобы в каждом случае они добились реального восстановления прав граждан.

После личного приема граждан Игорь Краснов провел отдельную встречу с дольщиками более 30 многоквартирных домов, часть из которых не могут получить купленные квартиры на протяжении 10 лет. По официальным данным, в долевом сотрудничестве в Новосибирской области строилось 547 многоквартирных домов, из них на сегодняшний день 115 - проблемные объекты, которые возникали с 2005 по 2021 год. Число пострадавших дольщиков оценивается примерно в 8800 человек. Они участвовали в долевом строительстве 80 объектов, в том числе 60 домов - в Новосибирске. Представители дольщиков попросили Генпрокурора проконтролировать расследование уголовных дел о мошенничестве, помочь не допустить необоснованного перехода прав собственности, в том числе с помощью фиктивных документов. В свою очередь Игорь Краснов пообещал решать проблему системно и заметил, что лично инициировал возбуждение уголовных дел по ряду объектов. Он также заверил, что прокуратура оценит законность принимаемых мер по восстановлению прав обманутых дольщиков и разберется с каждым долгостроем.

"Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области и будем разбираться, пока проблема не будет решена", - заявил глава надзорного ведомства.