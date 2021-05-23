На Алтае выпускники станцевали вальс перед роддомом для своей учительницы

В Горно-Алтайске выпускники школы №12 станцевали вальс перед окнами перинатального центра, чтобы поздравить свою учительницу.

Учитель истории и обществознания Динара Кулушпаева не смогла прийти к своим ученикам на последний звонок. Накануне мероприятия педагог уехала со схватками в роддом и родила сына.

- Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придет к учителю, - решили школьники и отправились к роддому в парадных костюмах и с цветами.

Динара Кулушпаева подошла к окну с ребенком на руках. Ребята передали любимой учительнице букет через форточку и станцевали вальс

- Это самый лучший мой последний звонок и самые лучшие мои ученики, - не смогла сдержать слез учительница. - Это были два самых незабываемых события в моей жизни.

Видео необычного выпускного, опубликованное в социальных сетях, тронуло сердца многих россиян.

- Вы замечательный Учитель, раз воспитали таких заботливых выпускников, - пишут в комментариях интернет-пользователи.