В Кузбассе открыли новый терминал в аэропорту имени Алексея Леонова

"Я буду хорошим аэропортом", - сказал летчик-космонавт Алексей Леонов, когда узнал о предложении присвоить воздушной гавани Кемерова его имя. В справедливости этих слов сегодня смогли убедиться пассажиры внутренних авиарейсов.

Прилетевшим в столицу Кузбасса не только без заминок выдали багаж, но подарили цветы и любимые песни. В просторном и светлом здании аэровокзала выступал Хор Турецкого. Благодаря уникальной системе освещения с космическим эффектом, песни звучали будто под сводом звездного неба. А пассажиров, вылетающих в Москву, тепло напутствовала супруга легендарного космонавта Светлана Павловна.

Новый терминал возвели менее чем за год. Договор по программе модернизации аэропорта во исполнение президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" подписали в мае 2020-го. Однако два месяца из двенадцати "съела" пандемия. Генподрядчиком стала турецкая фирма, а общий объем инвестиций, вложенной в строительство компанией-собственником аэропорта, достиг в итоге пяти миллиардов рублей. Проект в процессе подготовки был улучшен, а значит существенно подорожал. Но инвестор не стал экономить.

- Хороший аэропорт - удобный для людей. Обслуживающий быстро. И чтобы человек при этом еще и получал новую эмоцию. Посмотреть космическую выставку, где представлены и рисунки Алексея Архиповича, приобщиться к истории Кузбасса в аэропорт приезжают семьи с детьми. А 6,7 тысячи лампочек символизируют звезды, которые увидел Леонов, когда первым вышел в открытый космос. В одном из старых зданий аэропорта года через полтора будет продолжение Музея космоса - планетарий, - рассказал совладелец компании-собственника кемеровского аэропорта Роман Троценко.

В новом четырехэтажном аэровокзальном комплексе площадью 11,6 тысячи квадратных метров гораздо больше, чем в старом здании, линий досмотра и стоек регистрации. Увеличены площади для размещения пассажиров, объектов торговли и общепита, улучшены условия пребывания и качество обслуживания. Пассажиры, вылетающие в столицу, сегодня впервые проследовали на посадку по телетрапу. Последних на аэровокзале пока два. Но появится и третий - от перехода, который, по словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, соединит новый терминал с соседним зданием. Ведь скоро перрон сможет вмещать еще больше авиалайнеров. Это произойдет после реконструкции взлетно-посадочной полосы (федеральный объект годами не ремонтировался) по программе социально-экономического развития региона до 2024 года. Проектирование, к слову, целиком и полностью ведется за счет инвестора.

И остальные здания в аэропорту будут реконструированы - по мере роста пассажиропотока. Как считают эксперты, пропускная способность воздушных ворот столицы Кузбасса в ближайшее время увеличится на 130 процентов - с 200 до 460 человек в час. Соответственно, рейсов и направлений прибавится. По словам Троценко, аэропорт, став высокотехнологичным, может эксплуатировать воздушные суда может гораздо эффективнее, вот и интерес со стороны авиакомпаний растет. Уже в следующем году самолеты будут летать из Кемерова по 22 направлениям, в 2028-м количество пассажиров достигнет миллиона в год, а к 2030 году - 1,5 миллиона.

Не за горами и начало строительства нового локального аэропорта в Горной Шории, недалеко от курорта Шерегеш. Важный для развития туризма объект планируется сдать уже через два с половиной года. А к февралю 2023-го должно завершиться проектирование новокузнецкого аэропорта - воздушных ворот юга Кемеровской области.