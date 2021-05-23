На Ставрополье град с куриное яйцо разбил крыши домов в селах

Сильнейший град размером с куриное яйцо, который прошел в Георгиевском районе Ставропольского края, повредил кровли домов и выбил посевы на полях. Также пострадало различное имущество граждан, а штормовым ветром оказались повалены деревья, у нескольких зданий сорвало крыши. Об этом на своей официальной страничке в Instagram сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

"По предварительным данным наибольший ущерб град нанес жителям станицы Незлобной, пострадали и другие территории, - написал глава городского округа. - Управление ЖКХ совместно с ГОЧС в круглосуточном режиме будут мониторить уровень воды в реках Подкумок и Кума. Создана комиссия по оценке ущерба, которая завтра с раннего утра приступит к работе".

Тем временем, жители района сообщают о том, что выпавший град настолько сильно разбил крыши их домов, что с потолков обрушилась штукатурка, навесы и легкие строения зачастую оказались полностью разрушены. Поваленные в результате шквалистого ветра деревья обрывали линии электропередач. О жертвах ненастья на данный момент не сообщается.