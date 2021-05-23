Жителя КБР задержали за сексуальное насилие над малолетними девочками

В Кабардино-Балкарской Республике возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в совершении насилия над двумя девочками в возрасте девяти и семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ) возбуждено против 59-летнего мужчины, который на данный момент уже задержан.

"По версии следствия, подозреваемый, 21 мая 2021 года примерно в 13 часов, находясь на территории стадиона одной из школ Нальчика, заметил игравших на стадионе девочек, соответственно семи и девяти лет, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства региона. - Пользуясь своим превосходством в физической силе и применяя насилие, он совершил действия сексуального характера в отношении девочек".

Также в ведомстве отметили, что мужчина заведомо знал, что девочки не достигли 14-летнего возраста и не понимали характер и значение совершаемых им действий, а также не могли отказать сопротивления.

Сейчас мужчина задержан, а правоохранительные органы занимаются расследованием этого инцидента.