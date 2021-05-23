День Кирилла и Мефодия: Дельфийские игры и песни Надежды Бабкиной

В понедельник, 24 мая, в России отметят День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Накануне по всей стране пришли конкурсы и фестивали. Некоторые еще продолжаются.

Они состоялись в рамках федеральной программы "Творческие люди", которая предусматривает не только проведение фестивалей всех жанров, но и поддержку народным коллективам, гранты на реализацию творческих проектов. Программа входит в национальный проект "Культура", один из приоритетов которого - сохранение и популяризация ценностей и традиций народов России.

Тихая усадьба святителя Игнатия

На территории усадьбы Брянчаниновых в Вологодской области проходит XII фестиваль православной культуры "Покровские встречи".

Фестиваль стал одним из ярких событий Дней славянской письменности и культуры. Его проводят в рамках национального проекта "Культура" в память о святителе Игнатии, епископе Ставропольском и Кавказском (в миру - Дмитрий Брянчанинов). Он родился в 1807 году в селе Покровское Вологодской области в старинной дворянской семье.

"В этой тихой усадьбе через музыку, через прекрасные духовные произведения отдаем дань богатейшей русской культуре, создававшейся на нашей земле веками, прикасаемся к духовному наследию", - сказал на открытии фестиваля митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

В рамках фестиваля проходят концерты, мастер-классы, круглые столы, образовательные чтения, конкурсы детского творчества. Есть и просветительские мероприятия. Одно из них - "На перекрестке судеб: Брянчаниновы и Толстые". Его подготовили сотрудники Вологодской областной научной библиотеки. Все мероприятия и не перечислишь. Каждый день фестиваля очень насыщен и разнообразен, заняты музыкальные и творческие площадки Вологды.

"Виноград" приехал в Пермь

Детский коллектив народной песни "Виноград" из Магнитогорска принимает участие в молодежных Дельфийских играх России, которые 21 мая стартовали в Перми.

Юным исполнителям и их руководителю Ольге Макаренко, только что прибывшим на жеребьевку, было не до интервью. Подустали после суток в дороге, переполнены впечатлениями. Но уже готовятся к репетиции и готовы показать, на что они способны.

- В прошлом году из-за пандемии два раза билеты сдавали, - объясняет Макаренко. - Сначала игры перенесли, а потом решили проводить дистанционно и предложили нам записать в один видеоролик сразу пять творческих номеров. Представляете?

Особенно хорошо вышла "Калинушка", которую коллектив подготовил в рамках программы к юбилею Великой Победы. А к самому 9 мая ребята решили подготовить пасхальный стих. Духовные стихи, по словам педагога, дети просто обожают. И даже просят использовать их для "распевки" на репетициях.

В прошлом году хор заочно стал бронзовым призером Дельфийских игр. Но юным исполнителям, конечно, не хватило настоящей сцены, аплодисментов и общения со сверстниками. И в этом году, конечно, вопрос "ехать или не ехать" даже не стоял.

В активе детского коллектива многочисленные победы на профессиональных конкурсах и фестивалях. На вопрос, чего они ждут от первого очного участия во Всероссийском фестивале, в коллективе ответили, не задумываясь: "Очень хочется показать новую программу. И пусть победит сильнейший".

Марафон фестивальный

Инициативы нацпроекта "Культура" поддерживают и состоявшиеся звезды народной песни и танца. Они часто возвращаются в танцевальные студии и колледжи искусств, откуда когда-то выпустились, чтобы поделиться с нынешним поколением полученными навыками и вдохновить на развитие своих талантов.

"Народные танцы и песни сейчас очень популярны у детей и молодежи. Такие хобби помогают всестороннему развитию, - поделилась в разговоре с "РГ" участница танцевального коллектива "Живая планета" Дарья Рубачева. - Когда дети приходят учиться народным танцам, они неизбежно окунаются в русскую культуру, узнают о традициях, нарядах, истории. К тому же, танцы - это движение, а движение - жизнь".

Дарья родом из Ставрополя, сейчас она вернулась сюда вместе с танцевальным коллективом "Живая планета" Московского государственного академического театра "Русская песня", чтобы поучаствовать в XV юбилейном фестивальном марафоне "Песни России". В столице Ставрополья девушка начала свой творческий путь - обучалась в Детском ансамбле танца "Радуга". До 2014 года Дарья работала в Ставропольском Государственном казачьем ансамбле песни и танца "Ставрополье".

Фестиваль-марафон "Песни России - 2021" проходит в Ставропольском крае с 20 по 29 мая. В регион из разных уголков страны съехались хоровые, танцевальные-народные коллективы, коллективы художественной самодеятельности. Флагманом выступает коллектив Московского государственного академического театра "Русская песня". Автор и художественный руководитель проекта, Народная артистка России Надежда Бабкина.

"Культура любого региона является фундаментом развития нашего общества и всей России, - сказала Надежда Бабкина. - Даже в такие сложные времена, нужно помнить, что нас спасет только культура! А это задача и родителя, и учителя, и врача, и всего общества", - отметила Народная артистка на пресс-конференции перед началом фестиваля.

В рамках фестиваля артисты побывают в девяти населенных пунктах Ставрополья, где будут выступать на сцене рядом с местными коллективами.