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Рубрика: Культура

Театральную "Радугу" в Санкт-Петербурге откроют Эмир Кустурица и Сергей Женовач

Текст: Ирина Корнеева
На петербургской "Радуге" сложилась добрая традиция: здесь каждый находит себе спектакль по душе. Такой, впечатления о котором будут храниться даже в самой переполненной памяти всю жизнь. Ведь здесь умеют не только хорошо принимать прославленных мастеров, но и открывать имена тех, кому в будущем предстоит ими стать. В зарубежье ближнем, дальнем и в своем отечестве. Талант программирования фестивального чуда в радиусе всей Пионерской площади, где живет ТЮЗ имени Брянцева, один из старейших детских театров России (и один из первых профессиональных репертуарных детских театров мира) - особый.
Фото: ТЮЗ им. Брянцева Фото: ТЮЗ им. Брянцева
Фото: ТЮЗ им. Брянцева

С 27 мая по 2 июня, когда в санкт-петербургском ТЮЗе им. А.А. Брянцева театральный фестиваль "Радуга" пройдет в 22-й раз, в этом вновь можно будет лично убедиться. В международную основную программу войдут постановки театров из России, Сербии, Литвы, Греции и Абхазии - двенадцать названий спектаклей, по два-три показа в день; в не менее насыщенную образовательную - творческие встречи, лекции, обсуждения спектаклей и драматургическая резиденция "Молодежь. Театр. Lab.".

Фото: пресс-служба Донецкого академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна
Донецкий театр им. Бровуна показал в Санкт-Петербурге "Ромео и Жанетту"

27 мая, в День города, Эмир Кустурица и рок-фолк-группа The No Smoking Orchestra театрализованным концертом откроют "Радугу" на Большой сцене брянцевского ТЮЗа.

А 28 мая (в 14.00) на творческой встрече в театре Эмир Кустурица поделится своим фестивальным опытом - а он у него большой. Режиссер сам проводит музыкальные и кинофестивали в своей уникальной этнической деревне в западной Сербии, и слава о них гремит далеко за пределами Восточной Европы. С 2016 года праздники Кустурицы дополнились театральными форматами - по его идее собирают и студенческие театры из славянских стран.

В первые дни "Радуги" СТИ - московская Студия театрального искусства на сцене Малого драматического театра - Театра Европы - 27 и 28 мая покажет спектакль Сергея Женовача "Старуха" по Даниилу Хармсу. Жанр этой работы режиссер, художественный руководитель МХТ им. Чехова и СТИ определил словами Хармса как "нелогическое течение мысли". Наблюдать будем за целым нашествием старух в Санкт-Петербург. Загадочно умершая пожилая дама в спектакле в сознании персонажей и зрителей размножится. Сценически обыгранные парадоксы черного юмора Хармса переплетутся с цирковыми акробатическими номерами - драматические актеры не только вскроют и обострят психологические драмы и комедии абсурда (а они это умеют), но и продемонстрируют нереально гуттаперчевую пластику. И тогда придет время взглянуть на мир совсем иначе, не так, как привыкли мы, но так, как думал о нем Хармс. Об экспериментах над восприятием реальности по Хармсу и не только можно будет поговорить на творческой встрече Сергея Женовача 29 мая в 13.30 в ТЮЗе.

Фото: Александр Иванишин

Еще одну абсурдистскую историю и новую картину мира 29 мая представит на "Радуге" один из самых известных режиссеров Литвы Оскарас Коршуновас. Поводов усомниться в реальности происходящего в его постановке "Человек из Подольска" Вильнюсского городского театра будет предостаточно. Спектакль по современной пьесе Дмитрия Данилова, именно за нее писатель получил "Золотую маску" в номинации "лучшая работа драматурга", открывшую ему двери многих театров страны. "Человек из Подольска" идет сейчас примерно в тридцати российских театрах, по пьесе снят фильм, и интересно будет увидеть литовский театральный вариант развития сюжета. Пьеса про то, что интеллект, рациональность могут быть страшными до смешного. Про несовпадение идеалов, о которых рассказывают персонажи-полицейские, с Реальностью - с большой буквы, как у них положено писать по уставу... Парень из Подольска попадает в отделение полиции и становится героем какой-то драмы абсурда. В участке над ним проводят интеллектуальные опыты, чтобы выяснить потенциал его личности и масштаб желаний. "Я ставил этот спектакль в Литве, хотя он содержит много специфических для России деталей, - пояснял Оскарас Коршуновас. - Матрица аналогичная везде; мы часто принимаем желаемое за правду, тем самым обманывая себя и других. Этого много в нашей политике, в нашем восприятии настоящего и прошлого и, неизбежно, будущего, которое мы создаем".

К счастью, не все и не всегда высокие намерения разбиваются о ту реальность, в которой мы живем. А о том, как грань между реальностью и вымыслом стирается с завидным постоянством и переменным успехом еще со времен античности и до наших дней - расскажут и другие "радужные" сюжеты.

P.S.

2 июня на "Радуге" - премьерный спектакль "Дай найти слова" организатора фестиваля ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Постановка актера и режиссера Андрея Слепухина по книге "Время сердца", основанной на документальной переписке австрийской писательницы Ингеборг Бахман и немецкого поэта Пауля Целана. История их большой любви. "Книга "Время сердца" - не просто переписка двух влюбленных, это блестящая литература, - считает режиссер. - Ингеборг Бахман и Пауль Целан писали друг другу письма, трудясь над ними также, как над самыми крупными произведениями в своей жизни. Название "Дай найти слова" в этом смысле очень точно передает мысль о муках творчества, проходящую лейтмотивом через всю книгу. Ведь процесс поиска слов одинаково важен и в искусстве, и в жизни. В этом смысле Ингеборг Бахман и Пауль Целан пытаются достигнуть высшей точки коммуникации между людьми".

Что еще смотреть на XXII "Радуге" в ТЮЗе им. Брянцева

28 мая - "Железнова Васса Мать" Свердловского академического театра драмы (Екатеринбург). Горький от Уланбека Баялиева, уже третья работа режиссера, вошедшая в программу "Радуги" разных лет.

Фото: Предоставлено театром "Et Cetera"
В театре Et Cetera прошла премьера оперы "Князь Андрей Болконский"

29 мая - "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа. Спектакль Дмитрия Егорова по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

30 мая - "The dumb waiter / Немой официант" московского Театра "Человек". Гарольда Пинтера поставил Юрий Муравицкий.

31 мая - "Лёха" Алтайского краевого театра драмы им. В. Шукшина из Барнаула. В ноябре 2021 года театр отметит свое столетие. На фестивале - спектакль Ирины Астафьевой по современной пьесе Юлии Поспеловой.

31 мая - "Идиот" театра "Старый дом" из Новосибирска в постановке Андрея Прикотенко. Герои Достоевского сегодня. (Показ на Новой сцене Александринского театра)

1 июня - "Считалка" московского Независимого театрального проекта "Дочери СОСО" в постановке Жени Беркович по повести Тамты Мелашвили.

1 июня - спектакль-исповедь Рене Киприоти "Грех моей матери" (Греция). Произведение греческого писателя XIX века Георгиоса Визиеноса поставила режиссер Даная Руссу.

2 июня - спектакль Буинского государственного драматического театра "Покаяние" в постановке молодого режиссера, ученика Сергея Женовача - Айдара Заббарова. По повести Искандера Сиразиева.

P. P. S.Античный акцент

Древнегреческая мифология и современные режиссерские методы работы с этим материалом в фестивальной программе:

30 мая в 19.00 - "Электра" Русского театра драмы им. Ф. Искандера (Сухум, Абхазия) в постановке Артема Устинова. В основе спектакля - трагедии Софокла и Еврипида и философские трактаты Платона.

Фото: предоставлено Театром музыкальной комедии
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1 июня в 20.00 - "Антигона" Пермского "Театра-Театра" в постановке Романа Феодори. Новый жанр для трагедии дочери фиванского царя Эдипа - "опера для драматических артистов". Композитор Ольга Шайдуллина, автор либретто Женя Беркович. Спектакль пройдет на сцене Молодежного театра на Фонтанке при участии Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика".

Полная фестивальная афиша - на сайте ТЮЗа им. Брянцева

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