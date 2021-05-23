В Коми рабочих с двух шахт эвакуировали из-за задымления

На поверхности шахты "Воркутинская" в Республике Коми произошло задымление. Оттуда эвакуированы 190 работников смены, еще 195 человек выведены с шахты "Заполярная". Никто не пострадал, сообщила угольная компания на своей странице в соцсетях.

На шахте "Воркутинская" 23 мая вышла из строя электрическая подстанция. Из-за этого остановился один из вентиляторов главного проветривания, пояснили в компании.

На место прибыли отделения военизированной горноспасательной части МЧС. Эвакуировать работников сразу двух шахт пришлось из-за того, что они имеют общую схему проветривания.

Угрозы жизни и здоровью шахтеров нет. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пожар на электроподстанции ликвидирован.