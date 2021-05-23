В Петербурге прогулочный теплоход протаранил Троицкий мост

В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход "Ромео" врезался в Троицкий мост. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в 11:30 произошел навал судна на конструкцию моста. По предварительным данным, в момент аварии на теплоходе проводились работы по замене электрокабелей. Там находились три человека, они не пострадали.

Теплоход принадлежит ООО "Речной трамвай". Сейчас сотрудники надзорного ведомства вызвала для объяснений собственника и капитана судна. Назначена проверка норм безопасности.