В Петербурге таксиста задержали по подозрению в убийстве

Конфликт между двумя водителями в Северной столице закончился нанесением удара ножом. От полученного ранения потерпевший скончался. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 22 мая в Невском районе города. В ходе дорожного конфликта на перекресте Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко подозреваемый - 24-летний гражданин Таджикистана, работающий таксистом, нанес удар ножом в грудь 26-летнему местному жителю. Нападающий был задержан полицией. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его медикам не удалось.

Решается вопрос об аресте обвиняемого в преступлении.