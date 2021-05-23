В Ростовской области на очистных сооружениях "Водоканала" в Неклиновском районе разыгралась трагедия: при проведении ремонтных работ в коллекторе одиннадцать рабочих погибли, еще семеро пострадали, несколько в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Что привело к беде? В этом "РГ" попыталась разобраться вместе со слесарем очистных сооружений Александром Степановым, который в роковой день потерял коллег, а сам лишь чудом остался жив. Опытный рабочий рассказал свою версию произошедшего, хоть и не может утверждать, что все было именно так.

Поселок Дмитриадовка находится примерно в сотне километров от Ростова-на-Дону, в Неклиновском районе. Территория очистных сооружений площадью не менее 50 га расположена вдали от жилых домов, но именно туда под землей идут канализационные стоки всего Таганрога. Там они фильтруются, обрабатываются, очищаются, анализируются, прессуются, утилизируются.

Очистные сооружения "Водоканала" являются режимным объектом. Территория обнесена забором и охраняется собаками. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. А местные жители, которые знают друг друга если не лично, то в лицо, в шоке от произошедшего. Работой на очистных сооружениях в поселке заняты многие. Взять Степановых. Александр - слесарь, Валентина - сотрудник лаборатории. Его сестра Галина раньше также трудилась в той самой организации. Многие живут в одном доме, в единственной пятиэтажке на улице Транспортной, в которой квартиры давали в советские годы сотрудникам "Водоканала". Когда-то здесь была общая радость, теперь общее горе...

- Не верю, что такое могло случиться. Я ж всех этих ребят знал, были как одна семья, - едва сдерживает слезы 58-летний Александр Степанов, в одночасье лишившийся одиннадцати коллег. - Если бы мы не уехали, не известно, чем бы для меня закончилась эта история. Теперь 21 мая буду считать своим вторым днем рождения. Бог меня отвел!

Новость о трагедии застала Степановых в Адыгее. В тот день он мог быть на смене, но взял отгул: супруга настояла. А когда произошла беда, пара находилась на богослужении в храме.

- Сперва, когда мне позвонили, подумал, что это розыгрыш, злая шутка. Но потом у меня волосы просто встали дыбом...

В тот день, по словам Александра, ожидались плановые ремонтные работы в машинном отделении на глубине около шести метров - по сути, рядовое дело. Задвижку, которой перекрывается труба-двухсотка с технической водой, планировали менять давно, раньше этого не делали.

- Обычно на смене круглосуточно дежурят в одном помещении два человека. При необходимости привлекаются еще. Как было все на самом деле, я не знаю, могу только предполагать, - говорит опытный слесарь. - Скорее всего, ожидалось, что замена задвижки пройдет быстро. Воду откачали, и труба в тот момент была пустой. А когда сняли задвижку, оттуда пошли скопившиеся пары сероводорода. Коллеги стали терять сознание, не успев поставить новую заглушку. Тем временем из трубы хлынула техническая вода, и они утонули.

Почему там было столько людей? Все работы с канализацией сопряжены с опасностью, и их никогда не выполняют по одному. Но тогда остается вопрос - почему не были предприняты меры безопасности, и сотрудники в том самом отделении находились без средств индивидуальной защиты? Будь они в противогазах, не было бы столько жертв.

Одна из погибших - 60-летняя руководитель очистных сооружений с огромным стажем Раиса Гаврилова. О ней говорят, как о грамотном и очень опытном сотруднике, прошедшем все этапы работы на предприятии и знавшем о специфике отрасли все от и до.

Александр Степанов досконально знает особенности очистных сооружений и даже хранит фотографии с места своей работы. Фото: Елена Мелихова

- Требовательная, строгая, справедливая. Она была всегда на передовой. Вместе с рабочими она в то утро спустилась в коллектор. В то время как раз должна была быть пересменка, дневная смена прибыла, ночная еще не уехала. Да вроде бы еще бригаду из Таганрога вызвали на помощь...

Трагедия унесла жизни одиннадцати человек - четырех женщин и семерых мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Поисковые работы тел сотрудники МЧС проводили в течение нескольких часов из-за того, что они оказались под водой.

В тот день он мог быть на смене, но взял отгул: супруга настояла. А когда произошла беда, пара находилась на богослужении в храме

Губернатор Ростовской области побывал на месте ЧП и навестил пострадавших в больнице Таганрога (большинство из них находятся в реанимации). Семьям погибших из регионального бюджета выделено по одному миллиону рублей, пострадавшим - по 400 тысяч. 22 мая на Дону было объявлено Днем траура.

После гибели рабочих на очистных сооружениях в Неклиновском районе возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Все его материалы по указанию главы СК России Александра Бастрыкина будут переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. Правоохранители уже допросили и руководителя таганрогского "Водоканала", и изъяли всю документацию, касающуюся работы очистительных сооружений.

Автомобили "скорой помощи" и МЧС у таганрогских очистных сооружений, где произошла авария на насосной станции. Фото: РИА Новости

Комментарий

Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль":

- Одной из причин трагедии в Ростовской области стали грубейшие нарушения техники безопасности, допущенные на предприятии. У погибших не было ни индивидуальных средств защиты органов дыхания, ни раций. Хотя и то, и другое должно быть по инструкции. По оценке председателя Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александра Василевского, сегодня как минимум 50 процентов рабочих мест в ЖКХ не соответствуют требованиям безопасности.

Действующее законодательство предписывает иметь на каждом предприятии ответственных за охрану труда, которые должны подробно и профессионально инструктировать работников. При этом на практике на многих предприятиях страны все это делается абсолютно формально. Проверки приходят крайне редко, и наплевательское отношение к безопасности труда может долго оставаться безнаказанным. Пока не произойдет трагедия, как это случилось в Таганроге.

Второй причиной чрезвычайного происшествия стала крайняя изношенность таганрогских очистных сооружений. Капитального ремонта на них не было около 40 лет. Такая ситуация, к сожалению, является характерной не только для Таганрога. Большинство очистных сооружений по всей нашей большой стране находятся в крайней степени изношенности. В некоторых регионах, в том числе курортных - на южном берегу Крыма, на Каспийском море, - они вообще "приказали долго жить".

На самом деле у самих предприятий нет средств на их модернизацию. Из бюджета финансирование почти не выделяется. Инвесторам вложения в такие изношенные мощности неинтересны.

Трагедия в Таганроге показала, что необходимо изменить подходы к охране труда в отрасли. Возможно, настало время вспомнить старую практику, когда вопросы охраны труда находились в ведении не абстрактных трудовых инспекций, а отраслевых профсоюзов. В критических случаях они могли даже остановить работу предприятий, поставить вопрос об увольнении конкретных руководителей и работников за грубое нарушение техники безопасности и требований охраны труда.

Подготовила Ольга Бухарова