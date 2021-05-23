Фитнес-тренер в Волгограде открыл стрельбу по людям

Сотрудники волгоградской полиции задержали мужчину, который накануне расстрелял несколько человек в центре города из травматического пистолета. Им оказался местный 25-летний инструктор по фитнесу, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло 22 мая около четырех часов утра неподалеку от торгового центра "Европа". Стрелявшего задержали не сразу, но фактически по горячим следам. На допросе он сразу во всем сознался. По его словам, причиной стал конфликт в местном баре. В результате три человека были госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Теперь правоохранительным органам предстоит допросить всех участников конфликта и определить степень вины стрелявшего. Не исключено, что уголовное дело будет возбуждено по статье причинения тяжкого вреда здоровья или даже покушения на убийство.