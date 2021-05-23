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23.05.2021 13:54
Рубрика: Происшествия

Под Ростовом автобус протаранил стоящий на обочине грузовик

Текст: Александр Гавриленко

ДТП со смертельным исходом произошло в Ростовской области. По предварительным данным, автобус на полном ходу врезался на припаркованный на обочине грузовик DAF, сообщает "Интерфакс".

Фото: пресс-служба СК РФ
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Трагедия произошла в 11 часов утра на 1018 километре трассы М-4 "Дон", в нескольких десятках километров от донской столицы. Автобус, ехавший из Москвы в Ставрополь, врезался в автомобиль "DAF", который стоял у дороги. От удара один из пассажиров автобуса вылетел из кресла, получил серьезные травмы и погиб на месте. О состоянии других пассажиров пока не сообщается.

Сотрудники полиции допрашивают участников ДТП. По предварительной версии, водитель автобуса проявил невнимательность и из-за этого допустил выезд на обочину. Также пока неизвестно, был ли припаркован грузовик в соответствии с правилами дорожного движения.

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