В Новороссийске задержаны осквернители мемориала "Малая Земля"

В воскресенье вечером сотрудники полиции Новороссийска установили личности и задержали двух молодых людей, которые осквернили самый известный в городе-герое мемориал "Малая Земля". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео, мгновенно вызвавшее громадный общественный резонанс, появилось сегодня в одной из соцсетей. На кадрах видно, как явно выглядевший неадекватным мужчина снимает одежду и голым садится на воинский мемориал. А все его действия комментирует находящаяся рядом девушка. Дальше молодой человек бьет по памятнику бутылкой и говорит, что это, мол, своеобразная "психотерапия". Затем все это действо хулиган сначала выкладывает в интернет, а потом удаляет свой аккаунт.

По информации правоохранителей, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Управления МВД РФ по городу Новороссийску выявили видеозапись, на которой двое граждан нарушают общественный порядок в районе мемориала "Малая Земля". После чего на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение хулиганов и доставили их в отдел полиции.

Сообщается, что в отношении иногороднего мужчины 2000 года рождения и девушки 1999 года рождения составлены административные материалы по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Материалы переданы в суд для принятия решения.

Проверка по данному факту продолжается.