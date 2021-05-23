В Севастополе на кинофоруме "Золотой Витязь" представят 190 фильмов

В Севастопольском академическом русском драмтеатре имени А.Луначарского открылся юбилейный XXX Международный кинофорум "Золотой Витязь". Многочисленных гостей ждал традиционный проход участников по красной дорожке. Вел эффектную церемонию бессменный участник и организатор кинофорума "Золотой Витязь" на протяжении всех 30 лет Николай Бурляев.

- Нашему театру оказана высокая честь принимать юбилейный XXX Международный кинофорум "Золотой Витязь", который, думаю, не случайно проходит именно в Севастополе, - говорит директор Драмтеатре имени А.Луначарского Ирина Константинова. - Кстати, проходит он в нашем городе-герое в седьмой раз и вызывает огромный интерес. Николай Петрович Бурляев - известный российский актер, начинавший творческий путь в 12 лет с фильмов Тарковского и Кончаловского. В его послужном списке немало картин, о которых иные актеры не смели бы и мечтать. Ведь для Бурляева всегда был важен качественный уровень фильмов, в которых он снимался. Поэтому сейчас, когда качество современного кино оставляет желать лучшего, он ратует за возрождение былых традиций и духовно-нравственных ценностей, без которых русский народ рискует утратить свою самобытность. Думаю, многие помнят фильмы с его участием "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Военно-полевой роман", "Мастер и Маргарита" и многих других. Мы рады принимать у себя в гостях команду единомышленников этого авторитетного кинофорума "Золотой Витязь".

Вступая на церемонии открытия, Николай Бурляев зачитал приветствие юбилейному "Золотому Витязю" от президента РФ Владимира Путина, представил видеопоздравления форуму от Патриарха всея Руси Кирилла и народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

- Мы виделись с Никитой Сергеевичем накануне этого кинофорума в Екатеринбурге, и он сожалел, что не смог лично участвовать в юбилейном "Золотом Витязе", но при этом передал свой фильм, который будет представлен к показу, - отметил Николай Бурляев.

Прошли по красной дорожке и выступили на сцене народные и заслуженные артисты Зинаида Кириенко, Аристарх Ливанов, Александр Михайлов, Сергей Шакуров, Сергей Маховиков, приехавший с Украины Алексей Колесник, сербский сценарист и продюссер Йован Маркович и многие другие.

- На кинопоказах будет представлено более 190 конкурсных и внеконкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских картин из 25 стран мира, - сообщил Николай Бурляев. Концерты, творческие встречи с артистами, премьеры фильмов, внеконкурсные показы, фотовыставки, киношкола с участием ведущих кинематографистов - словом, в этом году севастопольцев ждет очень насыщенная программа.

Как отметил Бурляев, международный Кинофорум "Золотой Витязь" объединяет деятелей кино из разных стран мира и ставит своей главной задачей вовлечение в единое движение всех, кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном потоке глобальной массовой "культуры", кто хочет сохранить свою личную самобытность и самобытность своего народа. Проблема нравственности и морального выбора - одна из немногих тем фильмов кинофорума. Из более чем 500 работ экспертная комиссия отобрала картины, наиболее всего соответствующие девизу "Золотого Витязя": "За нравственные идеалы, за возвышение души человека".

Первый день Международного кинофорума "Золотой Витязь" завершился салютом. А сегодня, в воскресенье, в Парке Анны Ахматовой звездные участники кинофорума посадили именные саженцы грушевых деревьев сорта "Золотой Витязь", выведенных к 30-летию события в Никитском ботаническом саду.

- Аллея "Золотой Витязь" в Парке Анны Ахматовой была заложена в 2019 году, - напомнил журналистам Николай Бурляев. - На ней было высажено более 100 деревьев миндаля и грецкого ореха, большинство из которых прижились.

Закрытие кинофорума пройдет 31 мая.