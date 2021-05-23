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23.05.2021 20:01
Рубрика: Происшествия

Пятна на "Солнышке"

Больше всего от природных пожаров этой весной пострадали тюменские дачники
Текст: Ирина Никитина ("Российская газета", Тюменская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
Так странно: в центре Тюмени сейчас вовсю невестятся яблони, а за периметром города - другая картина: от сортовых деревьев в СНТ "Солнышко" в Винзилинском муниципалитете, от диких ранетниц в лесах по соседству остались черные скелеты да пеньки. И запах горя. Еще несколько дней назад тут был самый эпицентр стихии.

Поворот с трассы Тюмень - Омск на местные Муллаши. Вдоль дороги патруль в карауле. В леса никого не пускают - запрет действует с 17 мая. Прямо на пляже спасатели разбили временный лагерь - координировать тушение пожаров в регион прибыл первый замминистра МЧС России Александр Чуприян. Установившаяся на юге Западной Сибири не просто теплая, а очень жаркая погода требует быть начеку. Тихо, прямо не по себе.

- Так нет тут птиц, нет зверей, погибли, - объясняет парень с рацией. - Езжайте в "Солнышко", там помощь теперь нужна.

Дорога петляет. Мимо - нарядный бело-голубой храм в Богандинском, потом деревня Пышминка, которую спасатели отстояли. Вдруг резкая смена фона. Тут как будто нет весны. Тут - декорации к фильму-катастрофе: выжженная земля до самого горизонта, изредка торчат стволы израненных берез и осин. Гарь и вонь.

На центральной улочке спокойно. А чего суетиться? У погорельцев выплаканы слезы, потрачены силы, остается опустошенность.

Участок семьи Виснапу на Яблоневой, 100, окружен высоким забором из коричневого профнастила.

- Это наше. Было и нету. За 15 минут все потеряли, - говорит Галина Викторовна, хозяйка.

Фото: iStock
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На месте жилого дома лежит груда покореженного металла, запеченное стекло, обугленные провода и скукоженные шланги.

- Это случилось вечером 17 мая. Муж пошел кормить кур, я возилась на грядках. И тут резко налетела стена огня и дыма, с неба на голову посыпались угли и щепки. Гул стоял как от эскадрильи, - вспоминает женщина.

Пенсионерка до сих пор не может поверить, что их вывезла старенькая машина, что в суматохе успели схватить документы и отвязать собаку Пулю - она обожгла шерсть, усы, ресницы, скоро отойдет и от стресса, главное - живая; чуть погодя нашелся кот с подпаленной мордой.

Дом на улице Яблоневой у Виснапу был единственным жильем с пропиской, которое они построили, перебравшись в Тюменскую область из Новосибирской. По распоряжению губернатора Галина и ее супруг Александр получат материальную помощь, рассчитанную от учтенной площади дома, которую нужно умножить на 50 648 рублей - столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе.

Это горе, считай, вселенского масштаба показало, кто есть кто. Мужики на машинах в первую очередь подвозили престарелых дачников, которые бы точно не убежали от огня. Вернувшихся ночью погорельцев сразу приютили те, чьи дома не пострадали. Виснапу, кстати, пока живут у соседей напротив - их одели, обули, выдали сотовые телефоны, обеспечили лекарствами. Народ переживает за пенсионеров Костиных, собирает вещи и продукты для многодетных Притужаловых, что лишились большого и светлого дома. Начальник сантехучастка Олег Лисничук, на чье строение на въезде в СНТ пожар не позарился, сейчас нянчит кошку местного сторожа - животное сильно обгорело. Скрепленные общей бедой, жители "Солнышка" будут потихоньку восстанавливать утраченное, рассуждая, что все могло бы, наверное, закончиться иначе, если б у СНТ дежурили огнеборцы с брандспойтами...

Тут как будто нет весны. Тут - декорации к фильму-катастрофе: выжженная земля до самого горизонта 

Спасатели, конечно, пришли, но не сию минуту, как того хотели дачники. Они в то же время эвакуировали людей из санатория, дома-интерната и реабилитационного центра и тушили лес вокруг, не давая разгореться пожару у Пышминки. Согласно инструкции, в первую очередь МЧС работает в населенных пунктах и соцучреждениях. СНТ к таковым не относится. Нужно было действовать самостоятельно. Отсчет, чтоб понимать, шел на секунды. Увы, они оказались роковыми для домов. К счастью, не роковыми для людей.

В тот злополучный вечер огонь не просто шалил - он бесновался, как будто разыгрывая участки в рулетку: вот тут не тронул, а тут в минуты сравнял с землей. По поданным на возмещение ущерба заявлениям в разной степени пострадали 40 человек, а жилье - капитальное и не очень, потеряли 25 хозяев.

Между тем

Такой природной катастрофы в Тюменской области не помнят с начала нулевых. За месяц, играя и резвясь, огнище слизал почти 200 тысяч гектаров леса и поля. На 23 мая в регионе действовало 17 природных пожаров. К их тушению привлечено более 1400 человек и 300 единиц техники, в том числе 6 единиц авиации. Отозвались более трех тысяч добровольцев. Для профилактики новых возгораний проводится патрулирование лесных массивов и территорий населенных пунктов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Лесные пожары

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