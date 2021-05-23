Глава МЧС доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о мерах, которые принимаются для борьбы с природными пожарами и паводками в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Зиничев доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками на территории России, а также о принимаемых мерах по борьбе с ними", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Отметим, что на утро 23 мая в нашей стране действовал 61 лесной пожар, для тушения которого были задействованы силы МЧС. Их общая площадь составила порядка 4,7 тысячи гектаров. Самый большой пожар был зафиксирован в Тюменской области - он раскинулся на 3 тысячи гектаров. Серьезные очаги горения также обнаружены в ХМАО (886 гектаров), Свердловской области (235 гектаров), Красноярском крае (97 гектаров), Иркутской области (85 гектаров) и Якутии (78 гектаров). Небольшие лесные пожары действуют также в Хабаровском и Приморском краях, республиках Коми и Башкортостан.