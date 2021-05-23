Как тюменские дачники спасались от крупного лесного пожара

Еще несколько дней назад в Винзилинском муниципалитете Тюменского района был самый эпицентр стихии. Огонь вплотную подобрался к санаторию "Витязь", центру медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинскому психоневрологическому дому-интернату, взял три этих соцучреждения в кольцо. К счастью, людей успели вывезти, а языки пламени отвести в сторону. Не повезло лишь дачному обществу "Солнышко" меж деревнями Пышминка и Железный Перебор - обгорело наполовину.

Тут как будто нет весны. Тут - декорации к фильму-катастрофе: выжженная земля до самого горизонта, изредка торчат стволы израненных берез и осин. Гарь и вонь. Шлагбаум перед СНТ поднят - нет смысла опускать, потому что почти каждые полчаса сюда наведываются то пожарные дознаватели, то журналисты и фотографы, то активисты ОНФ с мешками продуктов и кулями одежды, а то и просто любопытные.

Участок семьи Виснапу на Яблоневой, 100 окружен высоким забором из коричневого профнастила. С крыльца дома напротив на него смотрит женщина с кружкой чая в руках.

- Это наше. Было и нету. За 15 минут все потеряли, - говорит Галина Викторовна, хозяйка.

Калитка со скрипом распахивается. Под ногами хрустит прихваченная огнем минвата. На месте жилого дома лежит груда покореженного металла, запеченное стекло, кастрюли, расплавленные до состояния лепешек, обугленные проводы и скукоженные шланги. Стоит остов старой бани. Из целого - несколько старых, покрашенных голубым, колес для клумб, велосипед внука и маленькая избушечка, где хранятся рыболовные снасти. Сети висят себе, а от жилища только фундамент.

- Мы ждали пожар несколько дней: без устали поливали огород, сад, стены строений, поставили два куба воды, набрали четыре бочки и ванну на улице, опахали участок. Мужчины весь день патрулировали окраины. Готовились встретить с запада, а он, мощный, быстрый, верховой и волнообразный, пришел с севера - ветер резко поменялся. Это случилось вечером 17 мая. Муж пошел кормить кур, я возилась на грядках. И тут резко налетела стена огня и дыма, с неба на голову посыпались угли и щепки. Гул стоял как от эскадрильи… - вспоминает женщина.

Пенсионерка до сих пор не может поверить, что их вывезла старенькая машина, что в суматохе успели схватить документы и отвязать собаку Пулю - она обожгла шерсть, усы, ресницы, скоро отойдет и от стресса, главное - живая; чуть погодя нашелся кот с подпаленной мордой.

У Юрия Узлова сгорели двухэтажный дом-двухлетка и новая баня. Подполковник запаса, бывший работник высшего военно-инженерного командного училища говорит: хорошо, что это не единственный угол, иначе с ума можно сойти.

- Что помню, так это два огненных смерча. Заборы разворачивало, взрывались газовые баллоны, поликарбонат с теплиц стекал на землю по металлическому каркасу, железные вагончики для инструмента раскалились добела. Мы посадили в машину соседей-старичков и скорей к храму в Богандинском - пережидать пожар, - рассказывает Узлов. - Когда еще восстановим сад, грядки, цветники?

Это горе, считай, вселенского масштаба показало, кто есть кто. Мужики на машинах в первую очередь подвозили престарелых дачников, которые бы точно не убежали от огня. Вернувшихся ночью погорельцев сразу приютили те, чьи дома не пострадали. Виснапу, кстати, пока живут у соседей напротив - их одели, обули, выдали сотовые телефоны, обеспечили лекарствами. Народ переживает за пенсионеров Костиных, которые на своем участке пережили пожар в третий раз (часть построек цела, часть дотлевает), собирает вещи и продукты для многодетных Притужаловых, что лишились большого и светлого дома. Начальник сантехучастка Олег Лисничук, на чье строение на въезде в СНТ пожар не позарился, сейчас нянчит кошку местного сторожа - животное сильно обгорело. Скрепленные общей бедой, жители "Солнышка" будут потихоньку восстанавливать утраченное, рассуждая, что все могло бы, наверное, закончиться иначе, если бы у СНТ дежурили огнеборцы с брандспойтами.

В тот злополучный вечер огонь не просто шалил - он бесновался, как будто разыгрывая участки в рулетку: вот тут не тронул, а тут в минуты сравнял с землей. По поданным на возмещение ущерба заявлениям, в разной степени пострадали 40 человек, а жилье - капитальное и не очень, потеряли 25 хозяев. Местные считают, что они лишились крова, в том числе, и из-за 130 заброшенных делянок. На которых, между прочим, сквозь гарь и копоть лезет свежий осот - ему все нипочем, он просто хочет жить.

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Между тем

В настоящее время более 20 добровольцев из Тюменского района и сотрудники ТОДЭП помогают дачникам "Солнышка" разбирать сгоревшее имущество. ТОДЭП представило погрузчики и самосвалы. Горячими обедами рабочих бесплатно кормят хозяева кафе "Сопрано". Местные птицефабрики выдадут пострадавшим сертификаты на приобретение суточных цыплят, а компания "Ягоды плюс" обеспечит саженцами плодовых кустарников. Координируют работу в "Солнышке" администрация Тюменского района и Винзилинского муниципалитета.