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23.05.2021 16:11
Рубрика: Происшествия

На Среднем Урале при пожаре в частном доме погибли три человека

Текст: Анна Шиллер

Вчера днем в Красноуфимске загорелся частный дом, в результате чего погибли три человека, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области. По предварительным данным следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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- Сообщение о возгорании в частном доме по улице Сосновой в Красноуфимске 22 мая днем поступило в дежурную часть территориального ОВД от огнеборцев местной пожарной части №73. После тушения пожара при разборе завалов обнаружили тела трех человек, сыщики уголовного розыска уже установили их личности, - отметил пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Погибли официально нетрудоустроенный хозяин дома, мужчина 1989 года рождения и его 59-летний родственник. Оба были судимы по разным статьям уголовного кодекса (за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью). Также под завалами нашли безработную женщину 44 лет. Она также приходилась родственницей погибших мужчин.

- По данному факту следственным отделом по городу Красноуфимск СК России возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Для определения точных причин смерти погибших граждан назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, причины возгорания устанавливаются, - добавили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

Фото: iStock
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По предварительной версии, очаг возгорания мог находиться в одной из комнат, где жители распивали спиртные напитки. Из-за пожара пострадали не только люди, но и жилой дом с надворными постройками - площадь распространения огня составила 120 квадратных метров.

К слову, сегодня также стало известно, что вчера утром в поселке Висим Горноуральского городского округа при пожаре скончались два человека. Как говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС, погибших мужчин спасатели обнаружили, разбирая сгоревшие конструкции на территории частного домовладения. Огнеборцы сумели локализовать огонь на площади 96 квадратных метров, но спасти жителей так и не удалось.

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