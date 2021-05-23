За выходные площадь лесных пожаров в Югре увеличилась в семь раз

Утром, 23 мая, в Югре было зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927 гектаров - это в семь раз больше, чем до выходных (133 гектара), рассказали в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

В пятницу в автономном округе ввели режим повышенной готовности для местных органов управления и служб авиалесоохраны.

- На землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов действует шесть лесных пожаров, одно возгорание на территории Сургутского лесничества площадью 7,1 гектар уже локализовано. Самая пожароопасная ситуация остается в Кондинском районе - там зафиксировано четыре возгорания (915 гектаров). Причина распространения огня в грозовых разрядах, - говорится в сообщении профильного ведомства.

В нем отмечают, что пожары не несут угрозу для населенных пунктов и объектов экономики. Тушением занимаются специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, МЧС России и другие, включая воздушный отряд: три вертолёта Ми-8 и столько же самолетов Ан-2. Леса круглосуточно патрулируют леса при помощи информационной системы дистанционного космического мониторинга во избежание чрезвычайной ситуации.

Известно, что за время всего пожароопасного сезона в Югре, который начался 23 апреля, было 37 лесных пожаров общей площадью 624,5 гектара (238 - нелесная площадь). Напомним, что 22 мая на территории также зафиксировала суточный температурный рекорд: воздух прогрелся до 30 градусов выше нуля впервые за сто лет метеонаблюдений.