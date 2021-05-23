Россия установила абсолютный рекорд на Азиатской школьной олимпиаде по физике

Российская команда, в которую входят 8 школьников, снова установила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике, сообщает Минпросвещения.

Соревнования проходили в Тайване в дистанционном формате с 17 мая. В нем участвовало более чем 180 школьников из 23 стран. Всего было два тура. Итог? 8 золотых медалей: это максимальный результат из возможного.

- Результат нашей команды подчеркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленной на раскрытие способностей и талантов с ранних лет, - считает министр просвещения Сергей Кравцов. - Ребята установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на лидерство в образовательном мировом пространстве. Уверен, что за ними уже начали "охоту" ведущие российские корпорации и IT-компании.

Золотые медали получили: Денис Исмагилов ("Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы); Амир Ахундзянов (Академический лицей "Физико-техническая школа" имени Ж. И. Алферова, "Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук",); Матвей Кенязев ("Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы); Артемий Новиков (Москва, "Бауманская инженерная школа № 1580"); Николай Кононенко (Москва, "Пятьдесят седьмая школа"); Данила Самоделкин (Москва, "Школа № 2007 ФМШ"); Дмитрий Хватов (ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы"); Матвей Федин ("Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы);

Как сообщает Минпросвещения, команда тренировалась на базе МФТИ под руководством опытных наставников. Руководители команды - Юрий Александрович Скаков и Виталий Андреевич Шевченко. Главный тренер сборной - Воронов Артем Анатольевич.