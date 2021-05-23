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24.05.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Награждение у бортика

Наша команда по водным видам спорта сильнейшая в Европе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8462)
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште, завоевав 42 медали - 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. Лучшими в своих дисциплинах были наши синхронисты (шесть побед) и прыгуны в воду (пять). В плавании на открытой воде - лишь одна "бронза", а пловцы из бассейна стали вторыми в таблице медалей, уступив британцам (девять золотых наград против 11).
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В заключительный день соревнований "золото" в копилку команды принес 18-летний Илья Бородин. Его победный финиш на дистанции 400 м комплексом потянул на новый рекорд России и юниорский рекорд мира - 4.10,02 минуты. Второе время показал итальянец Альберто Раццетти (4.11,17), тройку сильнейших замкнул британец Макс Личфилд (4.11,56). Для Бородина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Бородин выиграл "золото" ЧЕ по плаванию

В воскресенье опытная и титулованная Юлия Ефимова завоевала "бронзу" на 50 метров брассом. Россиянка преодолела дистанцию за 30,22 секунды, пропустив вперед не только итальянку Бенедетту Пилато (29,35), но и финку Ида Хулкко (30,19). Пилато снова выплыла из 30 секунд, подтвердив статус мировой рекордсменки, добытый накануне. В полуфинальном заплыве она показала результат 29,30 секунды, улучшив достижение американки Лилли Кинг, продержавшееся с чемпионата мира-2017 в Будапеште (29,40). Ефимова тогда тоже проплыла быстрее секунд своей заклятой соперницы Лили Кинг, но показала второе время (30,25).

Возвращаясь к борьбе России и Великобритании в турнирной таблице, отметим, что свое лидерство в турнире пловцов соперники закрепили в двух финальных комбинированных эстафетах. Наши дважды финишировали с "серебром". Итог таков: у россиян 22 медали (9-5-8), у британцев - 26 (11-9-6). Третью строчку заняли итальянские пловцы - 27 наград (5-9-13). Президент Европейской лиги плавания (ЛЕН) Паоло Барелли остался доволен тем, как прошел комплексный и, главное, постковидный чемпионат Европы.

- Этот турнир в очередной раз продемонстрировал силу и мощь европейских сборных по водным видам спорта, - подвел итоги соревнований Барелли. - Даже в такой непростой период спортсмены, тренеры, организаторы доказали, что талант, труд, преданность делу, самоотдача всегда приносит желаемый результат.

Экономика Транспорт Водный транспорт

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