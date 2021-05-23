Спецназ России и Сербии показал высокую слаженность на совместных учениях

Спецподразделения России и Сербии на учениях "Совместный ответ-2021" показали способность к высокому уровню слаженности. Об этом заявил статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Он подчеркнул, что в последние годы взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития.

"Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе", - сказал Панков.

Он отметил, что в ходе завершающего этапа учений российский и сербский спецназ показали отличную боевую выучку. Бойцы спецподразделений продемонстрировали способность в кратчайшие сроки наладить необходимый уровень взаимодействия для решения совместных задач.

Панков отметил, что совместная подготовка подразделений России и Сербии не направлена против кого-либо. Она является очередным подтверждением российско-сербской дружбы. Вместе с Николаем Панковым участие в завершающем этапе учения антитеррористической направленности принял заместитель министра обороны Александр Фомин.

Николай Панков и Александр Фомин вручили российским и сербским военнослужащим медали "За укрепление боевого Содружества" и "За отличие в учениях".

В совместном российско-сербском тактическом учении от России было задействовано до 200 военнослужащих и 11 единиц техники.