Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии

В частности, распоряжение безотлагательно приступить к работам выпустило Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии. Длина участка, на котором они ведутся, составляет два километра.

Само же разрешение было выдано еще 14 января. Пока оно относится непосредственно к прокладке трубы по участку морского дна. Как ожидается, монтажные работы стартуют ближе к концу мая.

Напомним, процесс был приостановлен в декабре 2019-го, когда над швейцарским морским подрядчиком Allseas нависла угроза санкций со стороны США. Спустя год работы возобновились. Сейчас "Северный поток-2" готов на 95 процентов.