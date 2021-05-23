Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии

Судно-трубоукладчик "Фортуна" продолжило работы на участке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa. Оно, в свою очередь, получило подтверждение информации от компании-оператора Nord Stream 2 AG. Эти работы проводятся "в соответствии с разрешениями и заявлениями ведомств".
Фото: Jens Buettner/dpa via AP
В частности, распоряжение безотлагательно приступить к работам выпустило Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии. Длина участка, на котором они ведутся, составляет два километра.
Само же разрешение было выдано еще 14 января. Пока оно относится непосредственно к прокладке трубы по участку морского дна. Как ожидается, монтажные работы стартуют ближе к концу мая.
Напомним, процесс был приостановлен в декабре 2019-го, когда над швейцарским морским подрядчиком Allseas нависла угроза санкций со стороны США. Спустя год работы возобновились. Сейчас "Северный поток-2" готов на 95 процентов.