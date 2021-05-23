В Банке России рассказали о трех схемах мошенничества на рынке форекс

Новости

Эксперт перечислил программирующие на бедность привычки 07:43
Гинцбург оценил вероятность постковидного синдрома у привитых от COVID 06:26
Число погибших во время ультрамарафона в Китае увеличилось до 20 05:32
Россиянам назвали признаки гипноза по телефону 04:40
Более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия в США 03:49
В "Роскосмосе" анонсировали запуск к МКС грузовика "Прогресс МС-17" 03:31
На ультрамарафоне в Китае погибли не менее 16 человек 02:53
NI: Встреча Лаврова и Блинкена в Исландии стала кошмаром для Украины 01:54
Virgin Galactic успешно запустила корабль для космических туристов 01:17
Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Игрок "Флориды" травмировал Кучерова, набравшего 4 очка в матче 22.05.2021
Чехия потерпела второе подряд поражение на ЧМ по хоккею 22.05.2021
В Конго началось извержение активного вулкана Ньирагонго 22.05.2021
Прививать от COVID-19 будут в стационарах и при направлении в санаторий 22.05.2021
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 22.05.2021
Три жителя ЛНР подорвались на мине украинских военных 22.05.2021
Сергей Толчинский: Кайф от матчей, как с Великобританией, есть 22.05.2021
Львица напала на дрессировщика в цирке-шапито под Новосибирском 22.05.2021
Роберт Левандовский побил рекорд легендарного Герда Мюллера 22.05.2021
В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар 22.05.2021
Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой 22.05.2021
В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения 22.05.2021
В Петербурге число госпитализированных с COVID-19 выросло на 13% 22.05.2021
Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО 22.05.2021
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube 22.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
23.05.2021 07:00
Рубрика: Экономика

В Банке России рассказали о трех схемах мошенничества на рынке форекс

Текст: Игорь Зубков
Мошенники воспользовались повышением интереса граждан к финансовому рынку. За первый квартал 2021 года Банк России выявил 124 компании с признаками нелегальных форекс-дилеров (предлагающих заработать на колебаниях курсов валют и котировок золота, нефти, акций), это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года (56 субъектов).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили "РГ" в Банке России, почти 70% подобных компаний занимаются явным мошенничеством - они берут деньги за оказание услуг на рынке Форекс, но фактически такие услуги не предоставляют. Остальные 30% заявляют, что у них есть брокерская лицензия иностранного регулятора.

Фото: iStock
Создана платформа, на которой можно "сдать" мошенников

"Однако при этом следует помнить, что такие компании не поднадзорны российскому регулятору и не соблюдают российское законодательство, - подчеркивает Банк России. - И в случае возникновения проблем их придется решать в суде государства, где зарегистрирована организация, и по законам этой страны".

Схема № 1: криптовалюты

По данным Банка России, все чаще нелегальные форекс-дилеры делают ставку на криптовалюты. Они стараются убедить потенциальных клиентов, что платить в криптовалюте удобнее, потому что таковы "особенности зарубежного законодательства", отмечает представитель Банка России. Гражданам они предлагают якобы удобные варианты обмена денег на криптовалюту: сразу на сайте в личном кабинете, в обменнике-партнере и переводом представителю "компании".

"Нет гарантий, что внесенные для обмена деньги будут конвертированы в криптовалюту и поступят на счет клиента, - предупреждает Банк России. - Перечисляемые на сайте, обменнику-партнеру или представителю компании деньги могут поступать на счета третьих лиц, а в личном кабинете клиента недобросовестные участники финансового рынка "нарисуют" успешное пополнение торгового счета".

Схема № 2: вернем ваши деньги

Схема работы завязана на желании пострадавшего вернуть потерянные деньги, и этим пользуются лжеюристы или мошеннические компании, которые маскируются под государственные, общественные и даже международные организации. Они предлагают человеку оплатить некий "взнос", "комиссию", "налог", чтобы помочь с возвратом денег. Работа по такой схеме может продолжаться до бесконечности, пока пострадавший не поймет, что вернуть утраченные деньги не получится, отмечает Банк России.

Схема № 3: двойники

Нелегалы нередко также используют названия крупных отечественных компаний. Периодически появляются сайты, на которых от имени "Газпрома" или "Лукойла" всем желающим предлагается возможность получения значительной прибыли от торговли нефтью либо природным газом.

Фото: iStock
Банк России решил ужесточить регулирование ипотеки с 1 августа

После регистрации происходит переадресация на сайт псевдофорексера, имитирующего работу "личного кабинета". Там якобы отображаются внесенные средства, все совершаемые операции. "На самом деле это просто красивая картинка, создающая иллюзию реальной деятельности, - говорит представитель Банка России. - Вывести деньги с такого сайта невозможно. На первых порах мошенники иногда могут выплачивать незначительные суммы, чтобы усыпить бдительность клиента, но при попытке выведения со счета всех денег окажется, что возникла "системная ошибка", "счета арестованы" либо не выполняется какое-либо условие".

Валерий Лях, директор Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам:

- Популярность финансового рынка, развитие онлайн-технологий привели не только к приходу массового инвестора на биржу, но и к росту предложений нелегальных финансовых услуг. С прошлого года мы фиксируем увеличение недобросовестных услуг на рынке Форекс, когда людям обещают в короткий срок обучить их игре якобы на мировых площадках и дать возможность заработка на валютных курсах или акциях. Но на самом деле деньги, которые перечисляют клиенты таким лжепрофучастникам, сразу выводятся на личные счета мошенников или связанных с ними лиц, а "движение средств в личном кабинете" - просто анимированная картинка, интерактивная игра.

Фото: iStock
Эксперты вычислили график работы телефонных мошенников в России

Вернуть эти средства клиент потом не может. Более того, практически безнадежны и последующие попытки отсудить у мошенников деньги - все переводы человек делает добровольно и осознанно.

Помните: оказывать услуги на рынке Форекс могут только брокеры с лицензией Банка России. Проверить ее можно на сайте регулятора. Если вас уверяют, что компания международная, зарубежная и существует какая-то иностранная лицензия, то имейте в виду: потом, при возникновении проблем, вам в лучшем случае предложат обратиться в суд "по месту прописки" такой компании.

Проверять надо любого финансового посредника, изучить его историю, условия оказания услуг. Доверять компании деньги без такой предварительной подготовки - это все равно что отдать их в руки первому встречному.

Но даже если вы твердо намерены заключить договор с легальным форекс-дилером, не забывайте о том, что этот рынок очень рискованный. Он похож на казино и подходит больше квалифицированным инвесторам.

15:1 в пользу нелегалов

Осталось всего три форекс-дилера с лицензией Банка России - "ФИНАМ Форекс", "ВТБ Капитал Форекс" и "Альфа Форекс". Недавно лицензию сдал "ПСБ Форекс". В конце 2018 года Банк России лишил лицензий сразу пять компаний - "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп", "Форекс Клуб", "Фикс Трейд" и "Трастфорекс", указав, что они фактически использовали свои российские лицензии как рекламу для привлечения клиентов в офшорные материнские компании.

Фото: iStock
Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина

Тем не менее отсутствие лицензии Банка России далеко не всегда останавливает офшорных форексеров, только весь поток российских клиентов к ним идет онлайн. Законопроект, который бы позволил Банку России оперативно инициировать блокировку их сайтов (а также сайтов финансовых пирамид и так далее), завис в Госдуме, в первом чтении он принят еще в начале 2019 года.

По оценке руководителя Ассоциации форекс-дилеров Евгения Машарова, у всех легальных форекс-дилеров свыше 30 тысяч клиентов, а у компаний, работающих без лицензии Банка России, - в 14-15 раз больше. К чисто мошенническим компаниям, которые используют форекс-терминологию, попадает та часть клиентов, которая о финансовом рынке почти ничего не знает. Но, по словам Машарова, значительное число активно торгующих клиентов осознанно выбирает иную юрисдикцию. Чтобы сохранить деньги российских клиентов в национальной экономике, желательно расширить линейку инструментов, говорит он.

Легальные игроки уступают иностранным форекс-дилерам по количеству инструментов и ограничены в торговых возможностях. "Самые популярные вопросы от клиентов российских форекс-компаний - это вопросы о CFD (контракты на разницу цен. - Прим. ред.) на сырье, индексы и акции, а также об увеличении кредитного плеча, - рассказывает гендиректор "ВТБ Капитал Форекс" Дмитрий Самусев. - И они пока остаются без ответа".

Фото: iStock
Аналитики назвали самые выгодные бумаги на российском фондовом рынке

Кроме того, добавляет гендиректор "ФИНАМ Форекс" Зоя Неделько, счет в офшорной компании можно пополнить с электронного кошелька, а российские форекс-дилеры такие простые платежные решения использовать не могут. Банк России уже предпринял шаги для ослабления конкурентных преимуществ офшорных дилеров, в частности они недавно получили возможность открывать счета дистанционно. Легальные участники рынка отмечают, что ЦБ РФ совместно с Роскомнадзором и ФАС последовательно борется с рекламой форекс-нелегалов в Рунете и значительно затрудняет переводы на их торговые счета, но его возможности останутся ограниченными, пока не будет принят закон о блокировке сайтов нелегальных финорганизаций.

Экономика Финансы Фондовый рынок Обзор рынков

Главное сегодня

Дмитрий Чернышенко предложил начать развитие экотуризма с Камчатки
NI: Встреча Лаврова и Блинкена в Исландии стала кошмаром для Украины
Гинцбург оценил вероятность постковидного синдрома у привитых от COVID
Россиянам назвали признаки гипноза по телефону
В Крыму отказались менять Родину на воду с Украины
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов