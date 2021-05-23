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23.05.2021 18:30
Рубрика: Власть

В ЕР заявили о высоком конкурсе на праймериз к думским выборам

Текст: Айсель Герейханова

В понедельник, 24 мая, стартуют онлайн-праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму, которые завершатся 30 мая. Их участниками станут около около 5,5 тыс. человек, а число выборщиков уже составляет около 6 млн. Об этом сообщил в воскресенье глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин на заседании в партии. Он также добавил, что число заявок в этом году в два раза превысило аналогичный показатель 2016 года, когда проходили предыдущие думские выборы.

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Во многих регионах конкурс - 25 человек на место, отметил замсекретаря генсовета единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его мнению, это "говорит о беспрецедентном уровне доверия" к предварительному голосованию.

"Цифровой способ волеизъявления граждан - это по сути новая глава в избирательном процессе. Это на самом деле удобно. Мы идем в ногу со временем. "Единая Россия" первая и единственная партия в нашей стране, которая проводит не только саму по себе процедуру предварительного голосования, но и проводит это в режиме онлайн. Нас можно без преувеличения назвать цифровой партией", - сказал Ревенко.

В рамках заседания также прошла церемония разделения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования. Их получили Карелин, президент Ростелекома Михаил Осеевский, предприниматель Олег Сирота и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов. Все части ключа соединят 30 мая, сразу после завершения голосования, и начнется процедура подсчета голосов. Наблюдать за ней смогут все желающие в режиме реального времени. Отметим, что основой системы электронного праймериз ЕР является блокчейн - распространенная база данных, записи из которой нельзя удалить или изменить.

Руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев уверен, что такая процедура позволит провести легитимное и открытое голосование. "Чтобы предотвратить возможное вмешательство мы работаем с ведущими IT-экспертами", - сообщил он.

Напомним, что победители праймериз пойдут на выборы в Госдуму от "Единой России".

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

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