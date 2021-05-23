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23.05.2021 10:03
Рубрика: В мире

В Греции возник крупный пожар в заповедной зоне возле Афин

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Petros Giannakouris Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
Фото: AP Photo/Petros Giannakouris

Греческие пожарные тушат крупный лесной пожар в заповедной зоне недалеко от Афин. Эксперты предупреждают об "огромной экологической катастрофе" в горах Геранеи. Более 270 пожарных при поддержке 16 самолетов и армии ведут борьбу с очагами возгорания. Агентство гражданской защиты Греции заявило, что пожар начался недалеко от деревни Схинос рядом с курортом Лутраки, по всей видимости, из-за того, что кто-то сжег растительность в оливковой роще.

Фото: Александр Адамян/ТАСС
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Пожар, вспыхнувший поздно вечером в среду в горах Геранея в 90 километрах к западу от греческой столицы, является одним из крупнейших за последние 30 лет и возник в начале туристического сезона, сообщил греческому телеканалу АНТ1 начальник афинской службы пожарной охраны Стефанос Колокурис. По его словам, пожарным удалось взять под контроль главный фронт возгорания, но по состоянию на вечер субботы в пригородах Афин осталось "несколько активных пожаров", многие районы города были накрыты слоем пепла.

В воскресенье министры греческого правительства должны были посетить район Коринфского залива, чтобы оценить с местными чиновниками масштаб ущерба и обсудить финансовую помощь региону. Сообщений о раненых и погибших не поступало, но несколько десятков домов были повреждены или разрушены огнем, а жители некоторых населенных пунктов были эвакуированы. По данным портала Avghi daily, огнем были уничтожены около 54 процентов ​​густых сосновых лесов и 6,1 процента горной цепи, которая является частью сети греческих природных заповедников. Эутимиос Леккас, профессор кафедры изучения экологических бедствий в Афинском университете, уточнил, что в результате пожаров было сожжено более 55 квадратных километров соснового леса и других земель, некоторые из которых являются сельскохозяйственными. "Это огромная экологическая катастрофа, которую необходимо локализовать, чтобы избежать оползней и катастрофических осенних наводнений", - сказал Леккас в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Каждое лето Греция сталкивается с жестокими лесными пожарами, вызванными засушливой погодой, сильными ветрами и температурами, которые часто значительно превышают 30 градусов по Цельсию. Они, как отмечает Guardian, имеют естественное или "преступное происхождение" с целью спекуляции недвижимостью или по небрежности. В 2018 году 102 человека погибли на прибрежном курорте Мати, недалеко от Афин, в результате самого страшного пожара в истории Греции.

В мире Европа Греция Лесные пожары в Европе

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