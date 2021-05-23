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23.05.2021 16:16
Рубрика: В мире

В Испании предложили отказаться от коротких авиаперелетов

Текст: Юрий Когалов

Власти Испании предложили запретить осуществление авиарейсов по маршрутам, где до места назначения на поезде можно добраться менее чем за 2,5 часа. Об этом говорится в стратегии развития пиренейского королевства до 2050 года, которую представил премьер-министр Педро Санчес.

Фото: EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA
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Как ожидают эксперты, предложившие эту идею, уменьшение количества авиаперелетов позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что вписывается в борьбу с изменением климата.

Однако, как подсчитали испанские журналисты, под ограничения попадут лишь три направления: из Мадрида в Севилью, Валенсию и Аликанте. Лишь по этим маршрутам путешествие на железнодорожном транспорте укладывается в те самые 2,5 часа.

Так, до Валенсии скоростной поезд доберется за 1 час 40 минут, обычные составы также успевают добраться до места назначения за отведенное время. До Аликанте самый быстрый поезд доезжает за 2 часа 16 минут, но остальные отстают от него всего на несколько минут. До Севильи из столицы можно добраться за 2 часа 21 минуту. Конечно, и по иным направлениям можно запустить скоростные составы, но пока этого не сделано. А значит, экологический "выхлоп" будет не такой уж большой.

Зато изменения затронут свыше миллиона авиапассажиров, которые ежегодно пользуются этими тремя маршрутами.

Стоит отметить, что Испания уже не первая европейская страна, где выдвигают подобные инициативы. Буквально месяц назад точно такое же предложение одобрили в парламенте Франции.

В мире Европа Испания

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