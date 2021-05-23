В Китае 21 спортсмен погиб из-за непогоды

Ультрамарафон по пересеченной местности в провинции Ганьсу на северо-западе Китая обернулся гибелью 21 бегуна, которые замерзли насмерть.

Гонка на 100 километров стартовала при солнечной погоде, но на высокогорном участке на легко одетых бегунов обрушились ледяной дождь, град, ураганный ветер. Температура воздуха опустилась почти до 0 градусов по Цельсию. По словам одного из марафонцев, он перестал чувствовать пальцы рук и даже язык. Многие спортсмены решили сойти с дистанции и переждать непогоду. Когда несколько бегунов пропали без вести, марафон приостановили и на поиски отправили спасателей. Но из-за погоды, пересеченной местности и плохой связи поиски затянулись. К утру воскресенья был обнаружен последний из пропавших. Среди погибших оказался неоднократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин.