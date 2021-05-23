В Китае 21 спортсмен погиб из-за непогоды

Новости

Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 20:15
Путин начнет совещания по оборонной тематике 25 мая 19:56
Миллиарды цикад выползли из-под земли в США после 17 лет спячки 19:00
Любимый самолет Трампа вернут в строй 18:43
Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики 18:39
В ЕР заявили о высоком конкурсе на праймериз к думским выборам 18:30
Истребитель МиГ-29 сопровождал самолет с бывшим редактором Nexta 18:13
В Луцке спасают пассажиров с застрявшего колеса обозрения 17:57
Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей 17:54
Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии 17:48
Британцам ограничили въезд в Германию 17:40
Число жертв обрушения кабины фуникулера в Италии возросло до 12 человек 17:29
В Петербурге таксиста задержали по подозрению в убийстве 17:16
Пять человек погибли при извержении вулкана в Демократической республике Конго 17:12
Обвиненный в педофилии Спейси сыграет следователя по делу о педофилии 17:04
В Минске задержали бывшего главреда Telegram-канала 16:51
Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая 16:47
Краснов сообщил о регрессивных исках к чиновникам за срыв госконтрактов 16:35
В Испании предложили отказаться от коротких авиаперелетов 16:16
На Среднем Урале при пожаре в частном доме погибли три человека 16:11
Восемь человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии 15:42
Юристы рекомендовали гражданам как можно раньше подавать претензии туроператорам 15:17
За выходные площадь лесных пожаров в Югре увеличилась в семь раз 15:14
Глава МЧС доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками 15:14
В Кремле оценили решение США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
23.05.2021 19:00
Рубрика: В мире

Марафон выживания

В Китае 21 спортсмен погиб из-за непогоды
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
Ультрамарафон по пересеченной местности в провинции Ганьсу на северо-западе Китая обернулся гибелью 21 бегуна, которые замерзли насмерть.

Гонка на 100 километров стартовала при солнечной погоде, но на высокогорном участке на легко одетых бегунов обрушились ледяной дождь, град, ураганный ветер. Температура воздуха опустилась почти до 0 градусов по Цельсию. По словам одного из марафонцев, он перестал чувствовать пальцы рук и даже язык. Многие спортсмены решили сойти с дистанции и переждать непогоду. Когда несколько бегунов пропали без вести, марафон приостановили и на поиски отправили спасателей. Но из-за погоды, пересеченной местности и плохой связи поиски затянулись. К утру воскресенья был обнаружен последний из пропавших. Среди погибших оказался неоднократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин.

Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии
В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским
Кабмин выделит больше 5 млрд рублей на поддержку искусственного интеллекта
Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии
Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии
Число погибших на марафоне в Китае выросло до 21
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону