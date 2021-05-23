В Минске рассказали о технике МЧС на месте посадки самолета с оппозиционером

Из Минска приходят новые подробности обстоятельств экстренной посадки самолета ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair из-за информации о минировании борта, которым летел экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Как сообщил агентству БЕЛТА официальный представитель белорусского МЧС Виталий Новицкий, к месту посадки самолета Boeing 737 была направлена аварийно-спасательная техника. В частности, это подразделения Минского городского и Минского областного управлений и Республиканского отряда специального назначения. Однако техника не пригодилась, поскольку сообщения о взрывном устройстве на борту оказались ложными.