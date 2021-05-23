В Минске задержали бывшего главреда Telegram-канала

В белорусском МВД подтвердили задержание Романа Протасевича - сооснователя и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA (в Беларуси признан экстремистским). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Известно, что Протасевич летел самолетом ирландского лоукостера Ryanair по маршруту Афины - Вильнюс, когда пилоты внезапно сообщили о подозрении на минирование борта (впоследствии оно не подтвердилось). Воздушное судно пришлось экстренно сажать в аэропорту Минска, где белорусский гражданин был взят под арест.

Еще в прошлом году верховный суд республики признал Telegram-канал NEXTA (вместе с логотипом) экстремистским. Бывшего главного редактора Романа Протасевича и основателя Степана Путило обвинили в организации массовых беспорядков (впоследствии их внесли в список лиц, причастных к терроризму). Протасевичу может грозить до 15 лет тюрьмы.