Польским детям на уроках современной истории расскажут, что Евросоюз - организация, не соблюдающая законы, а также многое другое, в чем власти на данный момент хотят убедить молодежь. Правительство Польши представило на днях "Польский порядок" - обширный план реформ, которые коснутся многих областей жизни, в том числе образования. В нем предусмотрено увеличение количества часов преподавания истории в школах в два раза и введение обязательного выпускного экзамена по этому предмету.

Эксперты не сомневаются, что это позволит польским властям проводить среди молодежи своего рода "политинформацию" по текущим вопросам польской и международной политики глазами правящей партии "Закон и справедливость". Это косвенно подтвердил и министр образования страны Пшемыслав Чарнек. В интервью радиостанции Radio Wroclaw он сообщил, что школьникам будут рассказывать "обо всех событиях, которые имеют особое значение для судьбы польского государства". А на просьбу ведущего привести пример, перечислил: "Вступление Польши в Европейский союз, Лиссабонский договор, функционирование Польши в рамках ЕС, эволюция Евросоюза от правовой до неправовой организации, потому что сегодня это неправовая организация, которая не соблюдает собственные законы". Кроме того, он сообщил, что школьники будут изучать историю Второй мировой войны - такую, какой ее пытается представить правящая партия, а также борьбу так называемых "проклятых солдат" - антикоммунистического подполья. Не секрет, что сегодня в Польше идет процесс героизации таких "проклятых", как отряд под командованием капитана Ромуальда Райса, в 1946 году сжигавший белорусские деревни и убивавший их жителей. В 1949 году он был расстрелян по приговору суда, но в 1995 году - реабилитирован. В интерпретации Чарнека, главная цель этой реформы - "покончить с педагогикой покаяния и сделать ставку на педагогику гордости".