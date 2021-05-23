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23.05.2021 18:41
Рубрика: Экономика

Не выходя из кабинета

В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
В России начал работать упрощенный порядок получения части налоговых вычетов. Так, вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически: то есть без сбора каких-либо документов и без посещения налоговой инспекции. Первые предзаполненные заявления для получения вычетов уже отправлены в личные кабинеты налогоплательщиков, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получить упрощенный налоговый вычет можно на покупку жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС средств (тип "А"): в два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. Для получения инвестиционного вычета типа "Б" у налогового агента теперь не потребуется посещать инспекцию, рассказали в ФНС.

Фото: iStock
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Речь идет о вычете до 52 тыс. руб. в год для ИИС, до 260 тыс. руб. при покупке квартиры или строительстве дома или дачи (и покупки земли под строительство), а также до 390 тыс. руб. при погашении процентов по ипотеке. Расходы на строительство жилого дома должны быть документально подтверждены (договорами с подрядной организацией, платежными документами на оплату работ по строительству и приобретению материалов и так далее). Всю информацию о праве конкретного физлица на указанные вычеты налоговики смогут получать от банков или брокеров, которые с 21 мая могут подключаться к соответствующему сервису ФНС. При этом перечень банков-участников системы будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, а как только от них поступит необходимая информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в личном кабинете.

По состоянию на воскресенье в системе участвовал только один банк - ВТБ. В системе ФНС уже успешно прошли автоматические проверки сведений, предоставленных ВТБ, а предзаполненные заявления были выгружены в личные кабинеты налогоплательщиков, говорится в сообщении налоговой службы. Ряд подписанных заявлений уже направлен в налоговые органы для камеральной проверки и возврата налога, уточнили там. "Поскольку возможность предоставления наибольшему количеству граждан налоговых вычетов по упрощенной процедуре напрямую зависит от вовлеченности во взаимодействие участников-источников необходимых сведений, ФНС России рассчитывает на скорейшее присоединение банков и брокеров к такому обмену", - подчеркнули в налоговой службе.

Рост популярности сервиса у финансовых и инвестиционных компаний, а также у граждан зависит от времени - учитывая, что речь идет о достаточно популярных налоговых вычетах, где задействованы значительные суммы, востребованность такого способа не заставит себя долго ждать, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Для кредитных организаций и брокеров подключение к этой системе крайне выгодно, поскольку таким образом они смогут удовлетворять запросы клиентов и обслуживать эти операции, что только нарастит объемы операционной деятельности, добавляет он.

Новый упрощенный порядок получения вычетов сокращает срок проведения стандартной камеральной проверки с трех месяцев до одного. Кроме того, деньги будут возвращаться на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
ВТБ запустил оформление налогового вычета по ИИС из приложения

Возможность получать вычеты автоматически при этом не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов через подачу декларации 3-НДФЛ, как это было раньше. В ФНС отмечают, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

По мнению Федюкина, уход в цифровое пространство и упрощение процедур по части оформления большинства налоговых вычетов (в том числе и социальных) - лишь вопрос времени.

"Традиционные способы будут постепенно замещаться на электронный документооборот с целью сокращения времени обработки каждого запроса. Полагаю, что в перспективе трех-пяти лет этот переход будет полностью завершен", - считает он.

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