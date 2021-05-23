В России начали инвентаризацию земель

В России начали собирать базу данных о земельных участках, которые нужно вовлечь в сельхозоборот, сообщила "РГ" вице-премьер Виктория Абрамченко. Это первая часть работы по вовлечению в оборот 13 млн га в течение 10 лет.

По словам Виктории Абрамченко, масштабная инвентаризация земель будет вестись в 83 регионах. Полученная информация позволит выявить конкретные земельные участки, которые больше всего подходят для сельского хозяйства.

Вице-премьер напомнила, что госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса была разработана и утверждена кабмином 23 мая по поручению президента. Власти планируют, что основная работа начнется с 2022 года. Кроме вовлечения в оборот, программа подразумевает сохранение мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн га. По мнению Абрамченко, такую масштабную работу - осушительные, оросительные мероприятия, устранение древесно-кустарниковой растительности - невозможно провести без помощи государства.

Программа предполагает выделение 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд рублей - из федерального бюджета. Средства пойдут на комплекс мероприятий - агрохимические и эколого-токсикологические исследования, подготовку проектов межевания и кадастровые работы, реконструкцию мелиоративных и гидротехнических сооружений. "Программа станет серьезным импульсом для дальнейшего развития нашего агропромышленного комплекса и в итоге усилит продовольственную безопасность страны", - считает Абрамченко.

В России и сейчас нет проблем с обеспечением основным продовольствием - большинство мы выращиваем с избытком и поставляем на экспорт. Но используем мы свои земли куда менее эффективно, чем многие другие страны. По подсчетам Центра агроаналитики при минсельхозе, Россия входит в топ-5 стран по площади пашни (после Китая, США и Индии). У нас находится 8% пахотных земель мира. Но доля России в мировом производстве продукции АПК составляет всего 2%.

По данным Росреестра на январь 2019 года, общая площадь земель сельхозназначения в России составила 382,5 млн га, из них сельхозугодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) - 197,7 млн га. Если добавить сюда землю, на которой граждане выращивают картошку и овощи, фруктовые деревья и ягодники в огородах и на дачах, а также все угодья, используемые в научных целях, то площадь сельхозземель увеличится до 222 млн га. По оценке минсельхоза, примерно пятая часть от всех сельхозугодий (около 44 млн га) сейчас не используется. Из них 20 млн га - пашня (используемая под посев сельскохозяйственных культур). Но по разным оценкам, неиспользуемых сельхозугодий в России может быть почти в два раза больше - до 80 млн га. Для сравнения: это больше, чем территория всей Франции.

Новые земли, на которых не применялись химикаты, можно было бы использовать, например, под выращивание органической продукции, уверен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, этот рынок - один из самых быстро развивающихся. За последние 20 лет его объем вырос более чем в семь раз и составил в 2020 году около 130 млрд долларов. У России есть все шансы занять лидирующие позиции в этом сегменте, считает глава минсельхоза.

На новых землях также можно выращивать сырье для производства инновационных продуктов (например, бобовые - для производства растительного мяса). В России такая продукция пока не очень востребована, но ее можно экспортировать, пояснила замглавы минсельхоза Оксана Лут. В любом случае вовлечение в оборот сельхозземель - это новые предприятия, новые рабочие места, дополнительный заработок и налоги.

Россия входит в топ-5 стран по площади пашни. Но доля страны в мировом производстве продукции АПК составляет всего 2%

"Для роста производства важнее инновации, повышающие урожайность, и качество продукции, а не вовлечение дополнительных ресурсов", - считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

По ее мнению, резерв роста урожая на уже используемых землях далеко не исчерпан. Так, по данным Центра агроаналитики, по урожайности зерновых Россия отстает от десятки лидеров: в США собирают 80,3 центнера зерна с гектара, в Канаде - 39,9 центнера, в Индии - 34 центнера, а в России - только 26,7 центнера.