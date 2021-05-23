В СФ назвали лицемерными слова главы минобороны Великобритании о России

Делая подобные заявления минобороны Великобритании и власти страны в целом совершенно не способны объективно оценивать как свои действия, так и действия России, уверен член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя недавние слова британского министра обороны Бена Уоллеса о якобы повышенной активности российских кораблей у берегов Британии.

Оценивая заявление Уоллеса о том, что Россия является "угрозой номер один", сенатор напомнил о расширении НАТО на восток и о передвижении сил альянса к российским границам.

"Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление, - подчеркнул Цеков в беседе с RT. - На самом деле враждебными действиями являются их действия".