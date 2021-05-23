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23.05.2021 09:31
Рубрика: В мире

В штате Нью-Йорк могут сократить применение силы полицейскими

Текст: Максим Макарычев

В штате Нью-Йорк полицейские смогут применять физическую силу только в крайнем случае, должны будут соответствовать более высокому порогу применения оружия и столкнутся с новыми уголовными наказаниями за нарушение этих мер. Данный документ внесен в форме законодательного предложения генеральным прокурором штата Летицией Джеймс.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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В случае принятия проекта Ассамблеей штата Нью-Йорк, данные изменения, как отмечают эксперты, смогут кардинально изменить характер правоохранительной деятельности в то время, когда проблема ответственности полиции находится в центре напряженных национальных дебатов по поводу недоработок в системе уголовного правосудия Америки. По словам Джеймс, ее цель заключалась в том, чтобы обеспечить "четкие и законные стандарты для случаев, когда применение силы допустимо, и установить реальные последствия для случаев, когда офицер пересекает эту черту", отмечает New York Times.

Предложение Джеймс, поддержанное в законодательном собрании штата сенатором от демократов Кевином Паркером и членом Ассамблеи Ником Перри, наверняка встретит сопротивление со стороны республиканцев и, вероятно, некоторых демократов. Документом предусматривается внесение поправок в закон штата в части вынесения обязательных устных предупреждений перед применением силы. Кроме того, будет создан так называемый стандарт "крайней меры" для оправдания такого применения силы.

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Данное предложение было внесено спустя месяц после того, жюри присяжных признало офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая 2020 года.

Законодатели различных штатов отреагировали на массовые протесты, последовавшие за смертью Флойда, пересмотром законов, регулирующих применение силы офицерами, но эти усилия, по оценке аналитиков, еще не привели к широкому изменению правовой среды, связанной с полицейской деятельностью.

Некоторые эксперты сомневаются, сможет ли введение новых двусмысленных правил усложнить вынесение приговора в отношении офицеров, применяющих силу ненадлежащим образом.

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