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Рубрика: Общество

Virgin Galactic успешно запустила корабль для космических туристов

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В штате Нью-Мексико успешно прошли очередные испытания космолета Unity.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, утром 22 мая самолет, к нижней части которого был прикреплен космолет, взлетел с космодрома "Америка". При достижении высоты 16 километров космолет отсоединился и с помощью собственных двигателей поднялся на высоту более 89 километров. Затем Unity плавно снизился и приземлился на взлетно-посадочную полосу.

В Virgin Galactic заявили, что Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с территории которого осуществлялись пилотируемые космические полеты. Отметим, что в декабре прошлого года аналогичные испытания завершились неудачно.

Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических полетов. На борту одновременно смогут находиться не более шести человек, желающие увидеть Землю с высоты 100 километров и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

Общество Космос В мире США Космический туризм

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