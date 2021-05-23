Virgin Galactic успешно запустила корабль для космических туристов

В штате Нью-Мексико успешно прошли очередные испытания космолета Unity.

Как сообщает ТАСС, утром 22 мая самолет, к нижней части которого был прикреплен космолет, взлетел с космодрома "Америка". При достижении высоты 16 километров космолет отсоединился и с помощью собственных двигателей поднялся на высоту более 89 километров. Затем Unity плавно снизился и приземлился на взлетно-посадочную полосу.

В Virgin Galactic заявили, что Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с территории которого осуществлялись пилотируемые космические полеты. Отметим, что в декабре прошлого года аналогичные испытания завершились неудачно.

Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических полетов. На борту одновременно смогут находиться не более шести человек, желающие увидеть Землю с высоты 100 километров и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.