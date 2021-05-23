Новости

Миллиарды цикад выползли из-под земли в США после 17 лет спячки 19:00
Любимый самолет Трампа вернут в строй 18:43
Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики 18:39
В ЕР заявили о высоком конкурсе на праймериз к думским выборам 18:30
Истребитель МиГ-29 сопровождал самолет с бывшим редактором Nexta 18:13
В Луцке спасают пассажиров с застрявшего колеса обозрения 17:57
Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей 17:54
Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии 17:48
Британцам ограничили въезд в Германию 17:40
Число жертв обрушения кабины фуникулера в Италии возросло до 12 человек 17:29
В Петербурге таксиста задержали по подозрению в убийстве 17:16
Пять человек погибли при извержении вулкана в Демократической республике Конго 17:12
Обвиненный в педофилии Спейси сыграет следователя по делу о педофилии 17:04
В Минске задержали бывшего главреда Telegram-канала 16:51
Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая 16:47
Краснов сообщил о регрессивных исках к чиновникам за срыв госконтрактов 16:35
В Испании предложили отказаться от коротких авиаперелетов 16:16
На Среднем Урале при пожаре в частном доме погибли три человека 16:11
Восемь человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии 15:42
Юристы рекомендовали гражданам как можно раньше подавать претензии туроператорам 15:17
За выходные площадь лесных пожаров в Югре увеличилась в семь раз 15:14
Глава МЧС доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками 15:14
В Кремле оценили решение США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG 14:51
В Петербурге прогулочный теплоход протаранил Троицкий мост 14:45
Опрос: Половина российских школьников копит деньги для финансовой подушки 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
23.05.2021 17:54
Рубрика: Власть

Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что с 1 июня видеохостинг YouTube сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе. Спикер считает, что это злоупотребление положением на медиарынке. Он предложил выработать единые правила в этой сфере.

Фото: iStock
YouTube введет налоги для блогеров и начнет добавлять рекламу во все видео

Ранее компания сообщила о такой монетизации в официальном блоге. Стало известно, что сервис будет вставлять рекламу даже в те видео, которые не подключены к партнерской программе YouTube.

"Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль", - написал Володин в своем Telegram-канале.

При таком подходе, заметил он, видео "разрывают на части" рекламой, нарушая единство сюжета. "Без вашего согласия", - обратил внимание спикер.

Кроме того, заметил он, пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. "Навязанная услуга, - считает Володин. - Для многих лучше бросить просмотр, чем ждать окончания рекламного ролика".

Он сделал вывод, что сам видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, "забывая, что благодаря им он и существует". "Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан, - констатировал председатель ГД. - За этим - жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке".

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Роскомнадзор предупредил о возможном замедлении трафика Facebook и YouTube

Володин предложил выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. "Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов, - пояснил он. - Пока его нет, необходимо в отношении такого рода компаний регулирование через национальное законодательство".

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии YouTube

Главное сегодня

Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским
Кабмин выделит больше 5 млрд рублей на поддержку искусственного интеллекта
Восемь человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии
Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии
Число погибших на марафоне в Китае выросло до 21
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы