Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что с 1 июня видеохостинг YouTube сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе. Спикер считает, что это злоупотребление положением на медиарынке. Он предложил выработать единые правила в этой сфере.

Ранее компания сообщила о такой монетизации в официальном блоге. Стало известно, что сервис будет вставлять рекламу даже в те видео, которые не подключены к партнерской программе YouTube.

"Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль", - написал Володин в своем Telegram-канале.

При таком подходе, заметил он, видео "разрывают на части" рекламой, нарушая единство сюжета. "Без вашего согласия", - обратил внимание спикер.

Кроме того, заметил он, пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. "Навязанная услуга, - считает Володин. - Для многих лучше бросить просмотр, чем ждать окончания рекламного ролика".

Он сделал вывод, что сам видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, "забывая, что благодаря им он и существует". "Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан, - констатировал председатель ГД. - За этим - жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке".

Володин предложил выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. "Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов, - пояснил он. - Пока его нет, необходимо в отношении такого рода компаний регулирование через национальное законодательство".