Восемь человек погибли при крушении фуникулера в Италии

В Италии произошло крушение фуникулера, в результате ЧП погибли восемь человек.

По словам представителя горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт, в кабине на момент инцидента находились десять человек. "Восемь из них погибли​​​, два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина", - цитирует РИА Новости его слова.

Представитель спасателей также отметил, что работы на месте происшествия почти завершены, экстренные службы уже начали опознавание погибших.

ЧП произошло 23 мая на канатной дороге, которая соединяет местечко Стреза на берегу озера Лаго Маджоре с горой Монтероне, высота которой 1,5 тысячи метров. Причины трагедии пока неизвестны, скорее всего речь идет об обрыве троса.

Отмечается, что фуникулер вернулся к работе после локдауна из-за пандемии коронавируса лишь месяц назад.