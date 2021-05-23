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23.05.2021 07:58
Рубрика: Общество

Врач предупредила, отказ от какой еды доводит до инфаркта

Текст: Оксана Грибанова

Терапевт и диетолог Ирина Попова объяснила, почему не стоит отказываться от соли, и для кого это особенно опасно.

Полный отказ от соли чреват дефицитом натрия. В этом случае человек часто жалуется на головные боли, слабость в мышцах, тошноту, ухудшение аппетита и пищеварения в целом, вплоть до снижения давления и судорог. В перспективе это может привести к инсульту или инфаркту, предупредила врач, отметив, что особенно опасен отказ от соли для тех, кто посещает спортзал или регулярно практикует физические нагрузки.

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"Признаки недостатка соли в таких случаях - жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание. Обязательно прислушивайтесь к своему телу и самочувствию. И в любом случае - бессолевую диету вам должен назначить только врач", - подчеркнула диетолог в интервью "Доктору Питеру".

В день человек может съедать без вреда для здоровья около пяти граммов соли. Стоит помнить, что соль в большом количестве содержится в маринованной продукции, колбасе, сыре, томатной пасте, снеках и кондитерских изделиях. Кроме того, соль изначально присутствует в мясе, рыбе и яйцах.

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